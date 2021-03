Legisladoras kirchneristas buscan recusar jueces sin perspectiva de género

Los jueces que fallen sin perspectiva de género, serán apartados. Esto viene aparejado al cuestionamiento del Poder Judicial y a los diferentes hechos que han sucedido en los últimos días. Por tal motivo legisladoras del Frente de Todos, proponen algunas modificaciones en las leyes para combatir la violencia de género.

En MDZ Radio, quien hizo mención al tratamiento de esta iniciativa, fue la diputada, Marisa Uceda, que detalló que el proyecto se está debatiendo en las comisiones del Senado y expresó: "Espero que tenga tratamiento rápido para poder pasar a la Cámara de Diputados".

Para Uceda, este proyecto es realmente relevante, ya que reveló que recibe constantemente reclamos de mujeres que se ven revictimizadas cuando buscan el acceso a la Justicia, porque en ocasiones "implica de nuevo violentarlas por ser mujeres".

Algunos piensan que decir "perspectiva de género" es repetir un mantra vacío.

"Llevamos más de 68 femicidios en lo que va del año. Me parece preocupante, creo que la falta de perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado. Es de una gravedad que hay que alertarlo. La sociedad debe sumarse a este debate con seriedad y compromiso", manifestó la Diputada.

"Algunos piensan que decir "perspectiva de género" es repetir un mantra vacío. Pero si lo estamos planteando es porque esos jueces no ordenan continuar con causas. El chiste de un Juez - camarista Juan Carlos Gemignani escribiera chats antifeminista - puede continuar con esa actitud frente a las víctimas, ya sea, cuando no se toman las denuncias, o el 911 corta una llamada. Me parece que hay que tomar este tema con la seriedad que corresponde".

Repercusiones de los dichos de Alfredo Cornejo

Para la legisladora Uceda, si el diputado Alfredo Cornejo, pidiera disculpas sinceras, el problema ya hubiera finalizado. Frente a lo sucedido y manifestado por el ex Gobernador, exclamó: "Si los temas de género se politizan, bienvenido sea. Si se partidizan es un problema. Las legisladoras radicales avalaron los dichos del ex gobernador Cornejo con respecto a nuestra compañera intendenta. Lo que pasó es que hay sectores que se resisten a entender que el movimiento de mujeres no es una moda, lo intenta hacer es modificar estructuras que le hacen mal a la sociedad, que fomenta discurso de odio. Esto se resuelve con un sincero pedido de disculpas del diputado".

