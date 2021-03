¿Lo tacleamos entre todos? Ezequiel Campa y su relación con Dicky del Solar

En su paso por la provincia de Mendoza para presentar el show que brindó viernes y sábado, "Cheto y Choto", el actor y humorista Ezequiel Campa nos visitó en el estudio de MDZ Radio. Hablamos de su personaje más reconocido en redes sociales, Dicky del Solar, y lo que representa, tanto en su carrera como en la crítica social de determinados sectores.

Ezequiel nos contó que, en parte por su impronta y su modo de trabajo, le lleva mucho tiempo armar un show. De hecho todo este 2021 se lo tomará par armar el de 2022. Luego, nos adentramos en "Cheto y Choto", el espectáculo que lo trajo a nuestra provincia.

"El nombre es es un juego de palabra que me parecía divertido, me gustó y nada más. Después le podemos buscar otras explicaciones, como que a mi siempre se me identifica más con alguien cheto, aunque yo creo estar bastante lejos de eso. En general, soy 'el cheto del stand up' y tras muchos años de renegar de eso, dije listo, ¿soy el cheto? se lo pongo al nombre", dijo Campa, quien reconoció tener un humor punzante y un poco corrido de la línea

"¿Cuánto odiás a Dicky del Solar?", le preguntamos en el aire a nuestro entrevistado, y respondió: "Yo trato de no laburar para señalar a alguien y mostrarme que estoy en la vereda opuesta. Me parece hipócrita eso. Creo que nadie está a salvo de no tener nada de esas cosas espantosas".

¿Los chetos se dan cuenta de que vos tenés una visión irónica de ellos?, fue otro de los cuestionamientos al humorista. "Es buena la pregunta. Por lo general no". De todos modos, invitó primero a definir qué es "ser cheto": "yo creo que el término fue cambiando, cuando yo era chico era jugar al polo y vacacionar en Punta del Este. Hoy casi que si llegás a fin de mes sos cheto", remató entre risas.

En ese mismo sentido, continuó describiendo Campa que "obviamente que siempre estuvo asociado con una manera de pensar fascista, homofóbica, vinculada a la religión y al catolicismo. Pero si vos un día estás al lado de un cheto de verdad te vas a dar cuenta de que yo no tengo nada de cheto".

Para quienes no lo conocen, Dicky del Solar parodia a un rugbier y su modo de pensar respecto de determinadas cuestiones sociales y políticas. "Me pasa seguido que los rugbiers malentienden la ironía. Un día recuerdo que antes de que fuese viral el personaje hice una obra de teatro de Dicky del Solar, y venían jugadores de rugby a decirme que debía hacer eso en el tercer tiempo. No entendían que había una crítica feroz a todo ese universo", contó.

Finalmente, Campa nos dijo: "Mi laburo es que la gente se ría, no estoy con un libro de psicología y antropología viendo dónde termina un cheto y empieza un emo. Yo escribo cosas que a mi me parecen graciosas y las interpretaciones vienen después y están más del lado de la gente que de mi lado".