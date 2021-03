Guía para el mundo digital: ¿a qué edad conviene que un niño tenga celular?

Luego de lo vivido en este último año ya nadie duda de que la digitalización de nuestras vidas es un hecho. Sebastián Bortnik es un especialista en Tecnología y Seguridad Informática que durante años compiló testimonios de padres y trabajos de ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) sobre cómo es educar a los niños entre tantos dispositivos.

En diálogo con MDZ Radio Sebastián cuenta que se decidió a plasmar su investigación en un libro porque los "papers académicos no tienen el mismo alcance". "Guía para la crianza en el Mundo Digital" es una respuesta ordenada a la inquietud de tantas familias. Por un lado se busca proteger a los niños y niñas mientras navegan sin invadirlos.

En primer lugar el especialista explica que lo más importante para los adultos es involucrarse. "Lamentablemente lo que más vemos de los adultos en casi todas las familias es que hay un corrimiento. Ya sea porque consideran que no es su responsabilidad, es decir los chicos saben lo que hacen con la tecnología, la tienen clara; lo que es un mito muy grande y muy asentado. O bien porque la tecnología los aleja como adultos". Los mayores sienten que no entienden nada o saben menos que sus hijos. El resultado de estas opciones es que "los chicos estén solos frente a la tecnología, lo cual es muy poco sano".

Las próximas generaciones ya vienen con la idea de que van a tener que aprender toda la vida. Sus mayores piensan que ellos ya estudiaron y que ahora les da fiaca incorporar cosas nuevas. Ese es el desafío sin lugar a dudas. No elegimos que la tecnología nos invada en los últimos 25 años. Pero esa es nuestra realidad.

Una consulta que recibe Bortnik con frecuencia es la de padres preocupados porque su hijo quiere ser "youtuber o tiktoker". En este sentido si bien hay riesgos que abordar, suelen no ver también la oportunidad que representa para los más jóvenes. "Como adultos analógicos muchas veces la tecnología nos espanta entonces medimos esa inquietud con una vara muy injusta". El autor de la Guía para la crianza en el Mundo Digital señala que los adultos observan sin poder comprender muchas veces por qué los jóvenes pasan absortos tantas horas frente a un dispositivo. Sin embargo, "no es muy distinto a la actitud de ellos mismos frente a un televisor para ver fútbol". "Lo que no nos podemos dar cuenta es que lo que están haciendo los chicos es algo super natural que es mirar un monitor y jugar. Algo que hicimos toda la vida. Cuando le ponemos tecnología parece que no lo entendemos y esa es la brecha digital que tenemos que cortar".

Este cambio que exige un esfuerzo por parte de los mayores es pasar de "preocuparse porque pasan 3 o 4 horas frente a una pantalla a procurar que en ese tiempo tengan cierto criterio de calidad y diversidad". En especial cuando pensamos en este último año de pandemia que se estuvo tanto en casa.

Luego de involucrarse con la tecnología, Bortnik aconseja comenzar un diálogo lo antes posible con los chicos sobre el tema. Para que se puedan vincular sanamente con el mundo digital hay muchas oportunidades en la primera infancia para empezar. En muchas familias se habla de grooming o amenazas en internet cuando están en la preadolescencia. Sin embargo "cuando tiene 3 años se puede enseñar que respetamos su imagen en las redes o se le puede hablar de intimidad. Luego cuando empiece a ver youtube se le muestra que no tiene que dar siguiente y ver cualquier cosa, sino que hay elección".

¿Cuándo es un buen momento para que un niño tenga su propio celular?

Para el especialista en ciberseguridad no hay una edad fija en la que es oportuno brindarle un celular a un niño. Esto varía sustancialmente dependiendo de cada persona. El consejo es que "cuanto más se lo pueda acercar a la adolescencia, mejor". La segunda premisa que arroja Bortnik es "no obsesionarse con la edad sino con revisar qué cosas necesita tener mi hijo para sentir que puede tener un celular". Entre otros indicadores, uno es que tengan sentido de la responsabilidad, capacidad de tomar sus propias decisiones y sentir que saben pedir ayuda. En algunos casos habrá niños que esto lo consigan a los 9 siempre y cuando hayamos generado ese acompañamiento todos esos años anteriores."Una niña de 11 años con la que nunca se habló del tema y le damos un dispositivo tendrá más dificultades y estará mucho más expuesta que quizás una de menos edad pero que su familia dialogó sobre el asunto desde el principio".

