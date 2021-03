Destéfanis contraataca: "Por este tipo de actitudes hemos tenido sólo dos intendentas en la historia"

Alfredo Cornejo cultiva un perfil vehemente. Pero en las últimas horas esa vehemencia lo metió en una polémica. Es que recientemente el ex gobernador y diputado nacional dijo que la intendenta de Santa Rosa, Florencia Destéfanis, "dice ser feminista" mientras es "su marido el que maneja" los asuntos del municipio. Y se encendió la discusión.

Los dichos del hombre causaron una catarata de reacciones en las redes. De hecho, el propio Cornejo quiso aclarar los tantos en tuiter y trinó que no se refería a que el marido la manejara a ella literalmente, sino a que controlaba los asuntos municipales. Esta mañana, fue la propia Destéfanis la que salió al cruce en el programa No tan millennials de MDZ Radio y no se cayó nada.

Estas habían sido las palabras que calentaron la jornada:

El Dip. Nacional @alfredocornejo ayer se refirió a mí persona diciendo “A esta chica agradable, que se dice feminista, la maneja el marido” queriendo de esta manera minimizar mi trabajo e invisibilizar el lugar que hoy me toca ocupar como la única Intendenta mujer de Mza pic.twitter.com/46o3wtowNw — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) March 12, 2021

Cornejo luego salió a dar precisiones:

Respecto de la manipulación que se realizó con un discurso que sucedió en Santa Rosa, en el cual estaba refiriéndome a quien maneja el municipio, y en donde digo bien claro que "ella se hace la feminista, pero él lo maneja...", hago referencia claramente al manejo del municipio. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 12, 2021

Pero Destéfanis no se quedó callada: "Aunque haga la aclaración, es patente que Cornejo sigue sosteniendo el mismo concepto que repudiamos. Porque lo que quiere decir es que las mujeres no podemos tomar decisiones. En su visión, pareciera que solamente los varones son los que pueden ejercer la autoridad", acusó.

Lo que más le molestó

Según contó Destéfanis, lo que le pareció especialmente indignante es que Cornejo cuestionara su feminismo. "¿Quién es un varón para decirnos a las mujeres si somos o no somos feministas?", retrucó.

"En 18 municipios de Mendoza hay solamente una intendenta mujer: eso tiene que hacernos reflexionar"

"Por otro lado -continuó la joven referente justicialista- larga eso sin mostrar ningún tipo de prueba. Pero bueno, esto lo hacen con Anabel Fernández Sagasti y conmigo, entre otras compañeras. Yo no lo he visto a Cornejo generar este tipo de violencia relacionada con lo personal de otros varones. Actitudes así explican que en toda la historia de la provincia hayamos tenido solamente dos intendentas. Si en 18 municipios solamente hay una intendenta mujer, evidentemente nos queda mucho por avanzar".

