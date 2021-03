Qué indican las últimas cifras del coronavirus en Mendoza

Llevamos un año pensando en mejorar el sistema de salud, las restricciones, los respiradores, el alcohol en gel, los protocolos y tantas otras palabras que narran lo que hemos vivido estos últimos doce meses. La provincia de Mendoza tuvo una gestión de la pandemia en muchos casos "sui generis". Siempre en un balance entre la economía y lo sanitario, se armaron salas de atención COVID y se mejoró en muchos aspectos el sistema de salud para que ningún mendocino o mendocina quedara sin asistencia médica.

En los últimos días se produjo un aumento de casos. La "pausa epidemiológica" ya parece haberse terminado en buena parte de los países vecinos. Chile que lidera en términos de vacunación debió volver en muchas de sus comunas a fase 1. Brasil está completamente colapsado con 1800 muertes diarias. En Mendoza hubo un leve aumento de casos que alarmó a la población.

Desde MDZ Radio dialogamos con el subsecretario de Salud Oscar Sagás quien estableció un panorama completo de la situación sanitaria de la provincia. "Si bien hubo algún día con mayor cantidad de casos, en general la curva está estable". El funcionario destacó que es importante que no se focalice en "la foto" sino que se vea "la película". Cuando podemos analizar el proceso, "se nota que estamos aún en ese amesetamiento del que se habla". Así al menos lo muestran los datos ya que "la tasa de positividad se mantuvo entre el 16 y el 17% y la de mortalidad permanece en el 2%.

Por otra parte destacó Sagás que cada día se ven en promedio 146 personas recuperadas, mientras que los confirmados por día son 141. Entonces cuando se ve un aumento de casos en uno o dos días de la semana, puede ser que genere un número distinto en el resultado de esos siete días, pero "bajo ningún concepto se trata de un rebrote o repique" aclaró el funcionario de Salud.

Nuestro primer año de pandemia: las vacunas se aceleran y la infraestructura sanitaria queda.

El anuncio de una segunda ola es en cierta medida inminente. Por lo que se analiza en otros países y al contar con la transmisión comunitaria de la cepa brasileña, es posible que conforme llegue el otoño se reinicie el ciclo. ¿En qué condiciones está la provincia para enfrentarlo?

El subsecretario hace un repaso de la campaña de vacunación que comenzó a acelerarse en Mendoza. Lo esperable es que "sea distinto a lo que vivieron en el invierno pasado los países europeos" dónde se tuvo que lamentar tantísimas muertes y contagios. Sin embargo, cabe destacar que en el caso de Mendoza hay buenas razones para pensar que no será así. "Ya tenemos a una gran parte de la población vulnerable vacunada, los profesionales de Salud, las personas que viven en geriátricos y a quienes están en hemodiálisis. Entonces esto sumado a los que ya tuvieron la enfermedad y la padecieron, da una serie de condiciones que nos hace creer que si llega la segunda ola, el impacto será menor" aseguró Sagás.

En este año que ha pasado Mendoza ha sumado muchas camas de atención. En los últimos días se anunció que a lo ya hecho del 2020 se le sumarán "más camas en el Hospital Central dijo la ministra Ana María Nadal". Para Sagás lo más relevante es la experiencia adquirida junto con "una gran infrastructura que gracias al gobernador ha ido acompañando en la pandemia y que se necesitará para una posible segunda ola.

En cuanto a los tratamientos paliativos para que los pacientes COVID no desarrollen un cuadro grave, Mendoza no aplica ninguno de rutina. El suero equino o el tratamiento con plasma no cuentan con estudios conclusivos sobre su efectividad, por eso es que "la provincia no avanza con ninguno de ellos".

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza dicen que el sistema de turnos está funcionando muy bien y que hubo una aceleración. "Empezamos con un determinado número de turnos por día y eso se ha incrementado. Hoy con la vacunación docente se está logrando inocular a 5000 por día".

Los adultos mayores de 70 años se inscriben en un registro y a medida que se arman los grupos de acuerdo al departamento, se van dando los turnos. En realidad no hay una prioridad de prioridades. Esto quiere decir que no importa si hay comorbilidades previas sino que sólo es la edad que sea mayor de 70 años.

