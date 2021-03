La segunda ola se espera muy pronto: fechas y detalles

En Uno Nunca Sabe hablamos con Elena Obieta, médica infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) quien nos adelantó que estamos muy cerca de la segunda ola, insistió en que hay que extremar los cuidados y cuestionó ciertas decisiones de la campaña de vacunación.

"Hay pocas vacunas y aún falta mucho para que podamos alcanzar el ritmo de vacunación necesario", dijo Obieta, y cuestionó: "No entiendo por qué no se vacuna sábado, domingo y hasta las 20 horas, ni por qué habiendo vacunatorios con heladeras, cadena de fríos, vacunadores y estructura, por una utilización política, tengamos que poner una carpa a 3 cuadras, lo cual implica un trabajo extra. ¿Por qué no juntamos los esfuerzos, nos dejamos de embromar una vez y hacemos las cosas por amor'".

La infectóloga también detalló el panorama general que vamos a atravesar muy pronto: "Vendrá el invierno, vamos a tener que arrancar también la campaña antigripal y debemos dejar pasar 14 días entre esa vacuna y la anti covid. Necesitamos alcanzar el 70% de inmunidad colectiva, tenemos 2 millones de personas que tuvieron inmunidad natural, quienes al menos por 6 meses es excepcional que se vuelvan a re infectar, entonces debemos inocular al menos a 15 millones de personas con 2 dosis y esto antes de que vengan los meses de frío, porque vamos a volver a tener circulación de influenza y neumococo".

De todos modos, Obieta resaltó que en relación al invierno pasado podemos destacar algunos aspectos positivos, como que los médicos ya saben "lo poco que hay para el tratamiento, ya mucho los pacientes no nos sorprenden". Basada en esa experiencia es que la médica aseguró que pronto vendrá la segunda ola y "vamos a empezar a ver los adultos no tan mayores, de 60 o 70 años, que aún no son alcanzados por la vacuna y que se van a enfermar y probablemente tengan formas severas. Vamos a tener jóvenes hospitalizados también, atención, porque tenemos chicos de 30 años en terapia".

Por todos esto y teniendo en cuenta que también aparecerán otras virosis respiratorias, es que Obieta se animó a decir que "estamos sin duda mejor que en el invierno pasado" y resumió eso justificando que ahora "sabemos cómo cuidarnos, es de esperar que el personal de salud esté todo vacunado, aunque aún eso no está concluido, y sabemos cómo tratar a los pacientes".

La médica infectóloga entiende que la segunda ola llegará en las próximas semanas: "Yo creo que a fines de marzo o principios abril tendremos un rebrote de casos". Por eso, Obieta recordó que es importante ante todo este panorama extremar los cuidados: ventilar las habitaciones aunque haga frío, tener un metro y medio de distancia con el otro, si no estamos en la misma burbuja utilizar barbijo aún cuando esté vacunado, porque no sabemos si el inoculado contagia, y lavarnos las manos constantemente.