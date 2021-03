El PJ sostiene su voto "no positivo" a la reforma de la Constitución

El gobernador Rodolfo Suarez le envió al Consejo Económico y Social una consulta popular para que ellos opinen sobre la reforma de la Constitución. Algunos integrantes de este órgano se sintieron afectados por el pedido realizado, ya que manifiestan que no se los convocó para ese tema en particular.

La reacción del PJ se conoció esta mañana en MDZ. El principal partido opositor sostiene que no se puede avanzar con esta consulta porque el Consejo Económico, Social y Ambiental todavía no define su reglamento interno ni el temario a tratar.

En MDZ Radio, dialogó la vocera del PJ en el Consejo, la ex legisladora Patricia Fadel, quien además se manifestó a través de las redes sociales, tildando de "caprichoso" al Gobernador.

"El Gobierno nos mandó de golpe un mail a los integrantes del Consejo Económico y Social, para que opinemos sobre la reforma de la Constitución, un tema que el Consejo no está convocado a trabajar. Ya está en la Legislatura el proyecto, el peronismo ya dijo lo que pensaba hacer, o sea, lanzaron consultas individuales en un órgano colegiado, es antidemocrático", explicó Fadel, frente a lo sucedido en la últimas horas.

Además, la ex legisladora criticó no solo al actual mandatario, sino que dijo que desde la gestión del Pilo Bordón, para adelante, "todos los gobernadores tienen el mismo caprichito de reformar la Constitución".

"No hay confianza para una reforma, porque nunca se sabe cuál es la intención real de quien gobierna" .

Para la referente del Partido Justicialista, la reforma no prospera porque el tema se maneja mal y porque no hay confianza. "Desde el peronismo lo que hemos hecho es un pedido de reforma de un artículo. Está mal, para que una reforma salga, el primero que se debe exceptuar es el Gobernador. Cosa que no ha hecho ninguno, todos lo dicen y nadie lo escribe. Esto genera una desconfianza. No hay confianza para una reforma, porque nunca se sabe cuál es la intención real de quien gobierna", afirmó.

Para finalizar, detalló que los problemas de la sociedad, en estos momentos, pasan por otras situaciones como la inseguridad o la inflación: "La gente quiere respuestas a la vida cotidiana, no a la reforma de la Constitución".

Escuchá la nota acá.