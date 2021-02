Marcelino Iglesias: "La gente está harta de la corrupción, con esto se demuestra de que no se puede robar impunemente"

La Justicia determinó sacarle tres inmuebles al ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, una esta decisión que se obtuvo en el primer juicio de extinción de dominio por corrupción que se desarrolla en la provincia. Las propiedades que se rematarán son: una casa, un departamento y un pasillo comunero.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" dialogó el actual intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quién detalló: "Las andanzas de Lobos y su pandilla un tema muy conocido en el departamento y la Justicia poco a poco ha ido poniendo las cosas en su lugar. Yo le doy un valor simbólico, en el sentido de que no es impune enriquecerse a costa del Estado".

"No nos engañemos, en Guaymallén, había una asociación ilícita. En todas las gestiones tenemos aciertos y errores, pero una cosa son errores y otra cosa es el vulgar, liso y llano enriquecimiento. Los que pagan son Lobos y la señora, pero yo estoy convencido de que acá no eran ellos solos", afirma el intendente quién asegura que las personas que se ubicaban por debajo del ex intendente fueron astutos para eliminar algunas pruebas.

Además, el jefe comunal, asegura que "hay un hartazgo con la corrupción" ya que nunca la justicia determina al responsable y sanciona como corresponde, y agrega: "Sinceramente pienso que en Mendoza tenemos algunos valores diferentes y mejores que en otros lugares del país".

Escuchá la nota completa acá.