Llega la vacuna India, esto dice sobre ella un reconocido infectólogo

En Uno Nunca Sabe hablamos con Martín Hojman, médico infectólogo del Hospital Rivadavia y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) sobre las nuevas cepas del coronavirus y sobre la nueva vacuna india que llegaría a nuestro país.

Siguiendo las recomendaciones de la Anmat, el Ministerio de Salud autorizó con carácter de emergencia la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India llamada Covishield. Al respecto, Hojman nos dijo que si bien es cierto que no estaba en la escena pública, "esta vacuna fue autorizada porque también demostró efectividad y eficacia suficiente como para ser utilizada".

"Recordemos que se aprueban vacunas de emergencias porque la situación es de emergencia en el mundo", enfatizó el infectólogo quien además resaltó que la Covishield se está haciendo en colaboración con la de la Universidad de Oxford: "Es similar el mecanismo de acción, también tiene algo de similitud con la Sputnik: todas utilizan un virus portador, que está inactivado, el adenovirus, al cual se lo modifica genéticamente para llevar ARN del sars cov 2 y producir así una respuesta inmune".

"Es cierto que la vacuna india no era tan conocida, no se estaban conociendo los datos, pero sabemos que es eficaz y segura", reiteró Hojman, aunque dijo que "vamos a ver cuándo realmente está en el país". En ese mismo sentido comentó que "hay una carrera en el mundo por las vacunas y hubo una revolución con la Sputnik, porque se conocían los datos de la fase 3 pero no estaban publicados, cuando eso ocurrió en una revista de prestigio mundial algunos países salieron rápidamente a intentar conseguirla, siendo que antes había cierto escepticismo".

Para el médico la falta de inoculación para todo el planeta y la desigualdad para la adquisición "es un problema muy serio". Además mencionó que "obviamente los laboratorios son empresas privadas, que pueden tener un componente altruista pero la verdad es que la industria farmacéutica es de las que más dinero mueve en el mundo".

¿Qué se sabe de las nuevas cepas?

Hojman nos contó que ya han sido detectadas nuevas cepas en algunos lugares del país, lo cual "era previsible". "Sabemos que los virus mutan y este particularmente lo hace todo el tiempo. Una de las cosas que llamó la atención con la cepa de Gran Bretaña, las dos nuevas de Brasil y la de Sudáfrica, es que tienen la capacidad de contagiar más. Por lo cual si no se extreman las medidas de cuidado, como el distanciamiento, la posibilidad de contagiarse es mayor".

Pero otra cosa preocupa es la efectividad de las vacunas, a partir de estas mutaciones que los virus hacen para tratar de eludir las respuestas inmunes. Al respecto, el infectólogo dijo que "aparentemente las cepas de Brasil no afectarían la efectividad de las vacunas, en cambio la de Sudáfrica preocupa más sobre eso. De todos modos no hay que alarmarse, porque con una pequeña modificación sobre las vacunas este inconveniente podría solucionar", tranquilizó el especialista.