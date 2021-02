Directores tampoco quieren mezclar clases presenciales y virtuales

Además de las actividades planteadas dentro del calendario escolar y el regreso a las aulas de los alumnos con trayectorias débiles, los directores y vicedirectores de escuelas, llamados "autoconvocados" se reunieron la semana pasada con el director General de Escuelas José Thomas, para trabajar un petitorio en particular "solicitan el pago de un ítem que les mejore el salario".

Pero ellos,no son los únicos que tendrán reuniones con la DGE, mañana integrantes de APRODEME - Asociación Profesional de Directores de Educación Media - entregarán un pedido donde el tema principal ronda en un reconocimiento y la revisión de aspectos salariales y de funciones que cumplen en sus instituciones.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando", que se emite por MDZ Radio, dialogó Claudio Peña, director de la Escuela Vicente Zapata e integrante de APRODEME, que explicó cómo se preparan para regresar a las aulas y sobre qué aspectos rondará la reunión con Thomas.

"Los directores tiene bastante autonomía para el inicio de clases, cada escuela va de acuerdo a su situación", explicó Peña, con respecto a lo que se ha mencionado de que cada institución educativa deberá planificar su regreso a clases, más allá de las disposiciones de salubridad que exija el ministerio de Salud.

"La autonomía de cada director es importante, hoy en día, en esta época de pandemia el director tiene más responsabilidad, y eso se ve a la hora de la toma de decisiones", recalcó el director y explicó: "En nuestro caso vamos a trabajar en un formato de tres semanas, la A, la B y la C. La A y la B van alumnos en grupo de 15 alumnos cada burbuja, y la C es a distancia, es una semana on line. En esa semana ni el profesor, ni los alumnos van a la escuela".

Además argumentó el motivo por el que no desean que conviva la bimodalidad: "Nosotros en nuestra escuela no queremos que conviva el sistema bimodal, porque es darle más trabajo al docente. Aquel docente que trabaja de modo presencial, tiene que estar solamente en la escuela de forma presencial".

"Tenemos que aprender que esto es una etapa de aprendizaje, nosotros no estamos volviendo a la escuela como en el inicio del 2020, esto es una nueva escuela, una nueva normalidad, y que implica una nueva expectativa", sentenció el profesional de la educación.

Reunión con el director General de Escuelas

El día martes, directores de educación media se reunirán con la DGE para llevarles un petitorio que está conformado, en similitud, como el que presentaron los "autoconvocados", en relación a este tema Claudio Peña explicó: "Hay directores autoconvocados de distintos niveles que ya tuvieron reunión con el director General de Escuelas, José Thomas. Nosotros desde APRODEME tenemos una reunión el martes. Sin embargo el petitorio es el mismo, tiene que ver no solo con el director, sino con el docente, porque durante todo este tiempo ha quedado desvalorizado el sueldo del docente por distintas razones. Y el tema del director que aumentó su responsabilidad, inclusive hasta nuestra carga horario, entonces pedimos un ítem o un reconocimiento especial para los directores".

Escuchá la entrevista completa acá