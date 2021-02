Sale Finde: cómo son las promociones de viaje por $4500

Sale Finde es una iniciativa del Gobierno provincial que busca mitigar los efectos adversos provocados por la pandemia en el sector turístico y a su vez dar la posibilidad a mendocinos de "escapadas" cortas por bajos precios. Así el Ministerio Turismo acordó junto al sector privado un programa de alianzas estratégicas para ofrecer un paquete exclusivo al 50% de la tarifa regular. La propuesta comienza en $4500.

Pueden participar voluntariamente todos los prestadores de alojamiento, gastronomía, empresas de viajes y turismo y prestadores de turismo aventura, que estén inscriptos en el registro oficial del Ente Mendoza Turismo.

Ricardo Beccaceci, titular de Mendoza Viajes, una de las agencias de la provincia que ofrece el paquete Sale Finde nos contó detalles de esta propuesta y aseguró que está teniendo buena recepción. "El paquete implica servicios de alojamiento, alimento y excursiones para mendocinos que quieran disfrutar de la provincia a bajo precio", detalló en Uno Nunca Sabe.

Al respecto, Beccaceci dijo que observan mucho interés de la población, por la cantidad de consultas que han recibido e incluso ya hay bastantes concreciones de compra de estos paquetes que están en vigencia desde el 1 de febrero.

Las promociones parten de $4500, con los que una persona puede ir a hoteles de 2 estrellas, con baño privado en las zonas de "Mendoza Norte, básicamente a la Capital de la provincia, ciudad de San Rafael y ciudad de Malargüe", dijo el agenciero. Por mayores montos también se ofrecen alojamientos de 3 y 4 estrellas e inclusive de 5, pero sólo en la Capital.

También aclaró que si bien el nombre del programa, "Sale Finde", se puede contratar para cualquier día hasta el mes de abril, salvo fines de semana largos.

Finalmente, Beccaceci se lamentó de que prácticamente no han tenido temporada turística: "En este momento no tenemos ni el 20% de ocupación, lo que no alcanza ni para cubrir un tercio de los costos que tiene el funcionamiento de un hotel". Por eso, "tenemos esperanza en que este programa nos de un respiro".