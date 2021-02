Perlita: un diputado se perdió en plena sesión y después quedó mudo

En la Legislatura provincial se viven momentos de mucha tensión cuando entre los partidos de la oposición se enfrentan a los integrantes del oficialismo. Hay temas candentes como el que se trató ayer sobre el impuesto automotor, que a veces prosperan en el tratamiento sobre tablas y otras no.

Más allá de las discusiones rutinarias, suelen ocurrir algunas perlitas que valen la pena ser reproducidas, por eso en "El Circo de la Legislatura" que se emite por MDZ Radio, las podés escuchar.

En la sesión de la Cámara Baja, se trató el proyecto que brinda la incorporación de una Hoja Anexa de Salud Individual para niños con patrones específicos de crecimiento. La iniciativa fue presentada por la diputada María José Sanz (UCR) y obtuvo media sanción.

Después de que hiciera su alocución la legisladora, pidió la palabra el diputado Mario Vadillo que aparentemente se le perdió de vista al presidente de la Cámara Andrés Lombardi.

"Tiene la palabra el diputado Vadillo", expresó el presidente. Quién inmediatamente comenzó a buscarlo por el recinto con la mirada.

"No me encontraba presidente", exclamó Vadillo y de fondo soltaron carcajadas. "No veía por los flashes de la cámara", ironizó Lombardi.

"Va a tener que ver, tendrá que cambiar los anteojos", resaltó Vadillo y posteriormente comenzó con su discurso, que no se pudo seguir por el canal oficial de youtube ya que no tenía audio. ¿Casualidad o problemas técnicos?

Escuchá el segmento acá