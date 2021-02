Hermanos siempre juntos y material "casero": las curiosidades de la vuelta a clases en Mendoza

Ayer quedó inaugurado el ciclo lectivo 2021 y confirmaron en la provincia que las clases mitad presenciales y mitad virtuales comenzarán el 1 de marzo. Ante las distintas dudas de padres y docentes que surgieron, el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, se explayó en Uno Nunca Sabe sobre la vuelta a clases.

Estas fueron las preguntas y respuestas del funcionario:

¿La alternancia será por día o por semana?

La alternancia es por día o por semana, puede ser de ambas formas. Cada institución educativa deberá decidir.

Así como no hay un tope de chicos por aula, el tope lo da el tamaño del aula. Se puede tener 25 chicos y determinar dar clases por zoom, son decisiones que van a tener que tomar los directores.

¿Los docentes tendrán doble trabajo con esta modalidad?

Esto es una resolución del docente, es él quien debe buscar un formato pedagógico (que para mi es la no presencialidad) en el cual le entregue la tarea a los alumnos y cuando los recibe en el aula haga la retroalimentación. El docente mide la cantidad de trabajo que tiene. Obviamente que hay que respetar más que el año que viene la desconexión y los horarios, pero seguramente hay que permitirle al docente que mientras esté en el aula pueda mandar un mensaje.

Yo creo que hay que manejarlo pero los distintos formatos pedagógicos te permiten trabajar de modo presencial y remoto en simultáneo, sin sobrecargar.

¿Cuál será base de la educación este año, la presencialidad o la casa?

Son complementarias.

¿Qué pasará con el horario de los chicos presenciales?

La propuesta, como recomendación, es mantener la franja horaria. Puede haber una pequeña variación para que no haya aglomeración de personas en el ingreso y egreso, pero de minutos.

También la idea es que en la alternancia los hermanos vayan los mismos días para respetar el orden familiar.

¿Cómo harán los docentes para dar clases virtuales, presenciales, corregir y hacer las consultas?

Debe ser en la misma presencialidad. Hay que tratar de que cuando el chico esté en la casa tenga autonomía, que no necesite del docente. Eso se hace con una buena diagramación desde lo pedagógico.

¿Quién diagrama lo pedagógico, el docente o la DGE?

Es una construcción en conjunto. Hace 6 meses que estamos trabajando en esto, las jornadas de febrero serán en el mismo sentido, hay contenido digital para que los docentes utilicen. Ellos eligen y disponen con qué se quedan o si producen su propio material.

Da la impresión de que la presencialidad será el horario de consulta, como ocurre en la facultad.

Ahí hay una diferencia entre primer grado y quinto año. Uno con los chicos más grandes puede hacer eso, pero en primer grado probablemente las dificultades sean otras y el docente debe dedicarse de manera distinta.

Yo creo que lo fundamental de volver a la escuela tiene que ver con la conexión emocional, la retroalimentación, el diálogo, el afecto y la empatía para el vínculo con el alumno. Estamos convencidos de que una alternancia va a potenciar lo que el chico pueda hacer cuando no esté en la escuela.

¿Qué harán los padres en la semana que tienen que tener a los chicos en la casa?

Lo mismo que han hecho en últimos meses. Estamos en pandemia, no hay solución posible, sigue siendo una situación de emergencia por lo que no podemos buscar situaciones ideales a las cosas porque no es ideal la situación.

¿Habrá cuadernillos de Nación?

No, como ya he dicho, no creo que se pueda centralizar el material pedagógico a nivel nacional. Es el docente quien debe dirigir el recorrido de sus alumnos. El año pasado los cuadernillos hablaban de contaminación y daban como ejemplo el riachuelo, eso lo leían los chicos de El Borbollón. No tiene sentido.

Estamos haciendo un fondo llamado Conectividad, cuyo objetivo es que principalmente que la semana que los chicos no estén presentes el vínculo sea digital.

Ese fondo lo va a administrar cada director y verá si lo usa para disponer conectividad o para entregar material a los alumnos. Queremos asegurarnos de que el chico tenga material para trabajar cuando no esté en la escuela.

¿Cómo harán los chicos para llegar a la escuela?

Con la ruralidad y el transporte que contrata la Dirección General de Escuelas no hay mayores inconvenientes. Con el transporte público es cuestión de activar la frecuencia.

¿Qué pasará con el gremio, que en enero dijo que no arrancarían las clases?

En el gremio hoy tenemos mucho diálogo, pero no hay con quién hablar, en el sentido de que no hay una persona que tenga la dirección del gremio. Lamentablemente, hoy el sindicato no representa a la mayoría de los docentes, que sí quieren ir a dar clases, obviamente que con ciertas condiciones, que estamos dándoselas.