Muchas personas tiene esta enfermedad prevenible, podrías ser una de ellas

Esta semana la Cámara de Diputados de la Nación recibió a especialistas en alimentación para luego discutir la aprobación de la Ley de Etiquetado de Alimentos. Entre los expositores estaba Ignacio Porras, licenciado en nutrición y director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR), quien habló con Mdz Radio sobre la importancia de esta norma.

Según Porras, en Argentina "no tenemos idea de qué estamos comiendo", sino que los consumidores, al momento de ir a la góndola "somos atravesados por mensajes de marketing sin saber realmente sobre el exceso de los nutrientes críticos que tiene ese alimento".

El nutricionista comentó que las empresas producen estos alimentos porque a veces "es más económico poner un saborizante o aromatizante a pera en un yogurt, que cosechar la pera, cocinarla y agregarla". Conforme a lo que expresó en "No cantes Victoria", que estos productos pueden generar consecuencias en la salud de las personas.

Concretamente, algunas de las enfermedades que pueden provocar son diabetes tipo 2, hígado graso, cáncer, problemas cardiovasculares u obesidad. Todas ellas patologías que "pueden reducir nuestra calidad y expectativa de vida".

La enfermedad prevenible que 7 de cada 10 argentinos padece

La importancia de mejorar la nutrición parece urgente, sobre todo si se tienen en cuenta las estadísticas. "Tenemos un 70% de la población adulta con sobrepeso y obesidad", lanzó Porras quien además explicó que esto se da en 4 de cada 10 niños de entre 5 y 17 años.

La relevancia de la ley

De acuerdo a lo que explicó el nutricionista en Mdz Radio, la normativa vigente no prevé políticas relacionadas con la previsión de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, no contempla si los productos que el consumidor tiene a su acceso cuentan con grandes concentraciones de azúcar o de sal y "ponen en jaque nuestra salud".

Por eso destacó este proyecto de ley que "está tratando de generar entornos sanos que le ofrezcan a la persona opciones saludables".

"El proyecto de ley es amplio, generado desde el consenso, es una conjunción de 13 proyectos de ley, mucho trabajo de organizaciones sin intereses, no está financiada por la industria alimentaria", destacó el director de SANAR.