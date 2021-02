El extraño homenaje a "los dirigentes honestos" que realizó una Diputada

En la Legislatura provincial los días martes se lleva a cabo las sesiones de los Senadores y los miércoles se reúnen en el recinto los Diputados. En cada uno de los encuentros se desarrolla un espacio denominado "periodo de homenajes".

En este espacio, los legisladores rinden un homenaje a personalidades locales o nacionales y a hechos, que a veces, son relevantes.

Dentro de la Cámara Baja, en la jornada de ayer, hubo algunas perlitas a la hora de desarrollarse dicho periodo.

La diputada Ana María Andía, decidió celebrar su homenaje a la personas honestas y su discurso comenzó así: "Quiero homenajear hoy a aquellas personas honestas que integran la clase dirigente".

Y agregó: "No son pocos, son miles de argentinas y argentinos que ocupan espacios sociales y/o políticos en distintos ámbitos. Podemos encontrarlos en cada ciudad y cada pueblo de nuestro país: son mujeres y varones honestos; son mujeres y varones probos; son mujeres y varones íntegros; son mujeres y varones decentes que cumplen cabalmente con su tarea".

Luego de 4 minutos de exposición sintetizó: "En síntesis, las personas honestas no son miserables, son honorables".

Pero además de la mencionada alocución, el diputado Guillermo Mosso, habló de la muerte del ex presidente Carlos Menem y manifestó que hay "selectividad para elegir u ocultar" y agregó que no iba a juzgar la presidencia de Menem, pero que no podía dejar de reconocer a un presidente que llegó por votos y ganó elecciones.

Para finalizar sentenció: "Mi homenaje es a la historia sin amnesia y a la historia no selectiva".

Escuchá el segmento completo acá.