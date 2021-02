De cara al inicio de clases: lo que hay que saber del transporte público

Luis Borrego director de Transporte de la provincia habló en No Tan Millennials sobre los detalles de protocolos y frecuencias de cara al inicio de clases presenciales, previsto para el próximo lunes 1 de marzo. Dijo que continuarán con el mismo protocolo que se ha implementado desde el inicio de la pandemia y que habrá más disponibilidad de colectivos.

El protocolo para el transporte público, según Borrego "ha dado buenos resultados", en cuando a las medidas sanitarias que se implementaron ya que no se detectó ningún caso de contagio en un colectivo, "eso no quiere decir que no hayan existido, pero sí que se ha minimizado el riesgo".

¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se aplican?

"Es obligatorio el uso del barbijo, vamos a mantener el 80% en la capacidad máxima de los colectivos para permitir el distanciamiento, esto es todos los pasajeros sentados (20) más 20 parados, la desinfección completa en cada una de las vueltas que realiza el colectivo, el chofer sigue aislado y vamos a reforzar las tarea de apertura de ventanillas para garantizar la ventilación", detalló el funcionario.

Sobre ese último punto aclaró que cuando bajen las temperaturas se reajustará esa medida, pero en principios y aprovechando las jornadas cálidas van a aumentar la ventilación, "porque ayuda a evitar los contagios".

Borrego dijo que si algún pasajero detecta medidas que no se están cumpliendo puede denunciar al 148 opción 7, "a partir de lo cual se envían inspectores y, si se verifica irregularidad, las empresas serán multadas".

Puntualmente en cuanto al distanciamiento, "el chofer es quien está a cargo de que no se exceda la capacidad máxima pero también apelamos a la responsabilidad civil de los usuarios, si ven una unidad muy llena pueden esperar la siguiente". Para esto, "es muy importante que los usuarios usen la app de Mendotran, en "cuándo subo" para saber cuándo llega el colectivo a la parada y los 2 o 3 próximos. Así puede coordinar mejor cuándo le conviene tomarse el colectivo", completó Borrego.

Más frecuencias

El director de Transporte de la provincia dijo que "el lunes finaliza la temporada de verano, que es enero y febrero. De marzo a diciembre, históricamente se incrementan las frecuencias, como todos los años". Además, "se incorporan los recorridos escolares, por ejemplo, los que ingresan a la UNCuyo".

Borrego explicó que actualmente demanda es del 40%, comparada con febrero 2020. Según los protocolos de la DGE, "nosotros prevemos que la presencialidad se irá dando de a grupos, con lo cual entre el 50 y el 60% del personal del área educativa va a concurrir en forma simultánea. Así, del 40% actual, se irá al 55 o 60% y, con la totalidad de las frecuencias del horario invierno, vamos a tener más colectivos por pasajero de los que teníamos al inicio de clases 2020". "Ese margen nos va a permitir seguir cumpliendo todos los puntos del protocolo", completó.