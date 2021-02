Discordia entre deportistas: atletas no federados reclaman la utilización de la pista de atletismo

Muchos corredores esperan con ansias el calendario de competiciones para demostrar sus capacidades en esta rama del deporte. Dentro de las carreras hay desde atletas de elite hasta los que disfrutan del recorrido mientras trotan.

La pandemia suspendió muchas de estas competencias y de a poco, las organizaciones se van ordenando para dar fechas y que se dispute el podio entre los mejores.

En las últimas carreras que se desarrollaron por los departamentos de la provincia, se observó a muchos atletas usar una remera que decía: "atleta no federado" y "necesitamos la pista".

Aparentemente, según el relato de los atletas no federados, desde el año pasado se ha modificado el criterio para que los deportistas ingresen a la pista de atletismo. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Deportes manifestaron que pueden ingresar siempre que se cumpla con el protocolo.

MDZ dialogó con el atleta Luis Suarez, quien detalladamente explicó que durante 8 años los deportistas no federados podían usar la pista, hasta el año pasado.

"Los atletas no federados no pueden ingresar a la pista, cuando hasta diciembre del 2019 entrábamos cualquier día, en cualquier horario. De repente y usando como excusa un poco la pandemia dejamos de entrar. No solamente nosotros, sino que a cualquiera. Luego ampliaron y dejaron entrar a los federados. Cuando preguntamos ¿Qué pasaba con nosotros? nos dijeron que ya no íbamos a poder ingresar. Para entrar teníamos que federarnos y además debíamos contratar un seguro. Nadie nos explica sobre la contratación del seguro", relató Suarez.

Además, expresó que seguían sin comprender la contratación del seguro que comenzaron a exigir desde la Subsecretaría de Deportes: "Siempre preguntábamos si era un seguro médico, nosotros contamos con obra social. Si es por responsabilidad civil, debería ser un seguro que debe estar avalado por la provincia. También nos preguntábamos si era un seguro contra el daño de la pista, porque ellos atribuían que las personas destruían el lugar y por eso se rompía la pista. Eso lo tengo que negar, porque somos atletas de años y solo hacemos nuestras rutinas físicas".

"Hicimos el reclamo hasta en Casa de Gobierno, y nos mandaron a ver el ver protocolo que era para atletas federados. Después nos empezaron a pedir profesor, ellos saben que muchos no contamos con profesor. Algunos no usamos profesor, porque ya estamos en retiro de nuestro trabajo físico. A veces hay atletas que no tienen profesor, porque no lo pueden pagar", explicó.

Muchos de los deportistas que compitieron en las últimas carreras, relataban que durante durante 8 años entraron a la pista porque se los reconocía como atletas y recalcaron que debería coexistir los federados como los no federados. Frente a esta situación, Luis Suarez, finalizó: "Para mí, esto fue muy arbitrario. Nosotros no nos vamos a quedar callado porque es lo único que queremos, la pista para entrenar. La mayoría de los federados, antes fue no federado. Cuando existe la destreza recién ahí pasan para la federación".

"Dejaron a fuera a 1029 chicos que ingresaban a la pista por 50 federados que quieren usarla"

La respuesta oficial frente a los reclamos

Frente a este reclamo en particular, desde la Subsecretaría de Deportes, expresaron cuál es la situación que se vive hoy con la pista de atletismo.

Rodrigo Araya, director de Deporte Federado, dialogó con MDZ y explicó: "Nunca no han podido usar la pista, lo que pasa es que hay un grupo de corredores, que quieren usar la única pista que tiene la provincia de ese nivel para los entrenamientos y no quieren cumplir con el protocolo".

Araya manifestó que cuando empezó la pandemia se cerró el uso de la pista, y posteriormente a medida que se iban abriendo actividades se tomó la decisión de volver con los entrenamientos. "Primero se autorizó el ingreso de los atletas federados que realmente necesitan el uso de la pista, es decir los atletas que corren en esa superficie y que no pueden correr en otra. Mientras se realizaban más aperturas les permitimos a los triatletas ingresar para realizar algunos entrenamientos específicos. Finalmente se abrió, inclusive al running", argumentó.

Entonces... ¿Cuál es el protocolo?

Según relató Rodrigo Araya, cada 1 hora y media de utilización no puede haber más de 30 personas en la pista y agregó: "Hay un horario determinado y específico para deportistas federados. Mientras que, por la mañana, desde las 8 hs hasta las 14 hs, puede utilizar la pista cualquier running que venga con un apto médico, un seguro de accidente personal y su entrenador. Porque alguien se debe hacer responsable de lo que haga ese corredor dentro de la pista".

Características de la pista provincial de atletismo

Tiene una superficie de 4.400 metros cuadrados y para su construcción se utilizó la misma tecnología de los Juegos Olímpicos Pekín 2008 y Londres 2012. Es de material sin­tético con las medidas reglamentarias, estipuladas por la International Associa­tion of Athletics Federation (IAAF), lo que permitió homologarla como clase A2, para realizar campeonatos regionales y conti­nentales.

Cuenta con la última tecnología en la materia: Una alfombra sinté­tica (técnicamente denominada “solado”) que amortigua la pisada del atleta y según expertos, eso le permite tomar más velocidad y minimiza el riesgo de lesiones.