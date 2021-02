Vuelta a clases y protocolos: ¿qué espera un reconocido infectólogo?

En Uno Nunca Sabe hablamos con Hugo Pizzi, médico infectólogo, epidemiólogo y magíster en Salud Pública sobre la vuelta a clases. ¿Hay que temer ante la inminente llegada de la segunda ola a nuestro país?, le preguntamos al especialista.

Para responder a aquella pregunta y sus expectativas, Pizzi dijo: "A mi me tocó elaborar protocolos para teatros, cines y colegios. Yo creo que tiene que funcionar, porque si entraban 400 personas desconocidas a un teatro, vamos a poder manejar un aula de 15 o 20 personas con los respaldos a 2 metros, el ojo responsable del docente y el cuidado en los recreos de los más chicos".

En ese mismo sentido, el especialista dijo que "no me perdono haber suspendido todas las clases". "Yo siempre dije que había que seguir en las escuelas rurales, donde a lo mejor había 8 o 10 alumnos, con un sólo docente, al aire libre y en verano. Son chicos que necesitan", completó y dijo además que este pensamiento se refuerza si tenemos en cuenta que hay distritos de distintas provincias que no tuvieron ni un solo caso de covid.

¿Llegaremos a agosto con toda la población vacunada?

El gobierno prometió que en agosto o septiembre la población mayor de 18 estará toda vacunada, le preguntamos a Pizzi si él pensaba que esto era viable y dijo con optimismo: "Yo creo que sí. Los países quieren prestigio y un impacto en sus finanzas cuando fabrican una vacuna,por eso la carrera por ellas es alocada. Yo creo que se va a cumplir esa previsión".