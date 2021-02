¿Verbitsky conspiró contra Ginés González García? La opinión de Cornejo

En el programa After Office, de MDZ Radio, hablamos con el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, tras conocerse públicamente el pedido de renuncia que el Presidente le hizo al ministro de Salud, Ginés González García. Antes de esto, el periodista Horacio Verbitsky había dicho que llamó a su "amigo" Ginés y se vacunó.

¿Cree usted que Verbitsky no sabía que estaba perjudicando al Ministro cuando hacía estas declaraciones?, le preguntó el conductor Eduardo Ripari a Cornejo, a lo que el diputado nacional respondió: "Puedo hacer conjeturas, pero esta gente no sólo abusa de privilegios sino que son inútiles a la hora de la gestión".

En el mismo sentido, el entrevistado dijo que, a su entender, "se subestima la mala praxis que tienen, uno cree que hay una conspiración detrás, y no niego que pueda ser 'una cama' que le hayan hecho a Ginés, pero pregunto: ¿Vizzoti no sabía de este vacunatorio?, ¿el Presidente no sabía que su íntimo amigo, Eduardo Valdés, se vacunó para viajar a México?". Entonces, "la teoría de que es una conspiración de Verbitsky para perjudicar a Ginés no me parece que sea sustantivo, acá lo concreto es que hay privilegios. También puede ser que le parezca tan normal tener estos privilegios, que él lo dio a conocer".

Finalmente, Cornejo dijo que "hay que pensar que este es un gobierno con diferencias internas, pero que eso no los exculpa de la falta de plan económico, sanitario y de no tomarse la tarea pública con profesionalismo", por eso resaltó que no hay que "hacer diferencia entre Vizzoti -reemplazante del ministro en la cartera nacional- y Ginés González García, porque eso sólo hace salvar al gobierno de una evaluación negativa. Acá no hay plan".