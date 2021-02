Segunda ola: tres variables que dan esperanza

En Uno Nunca Sabe hablamos con Hugo Pizzi, médico infectólogo, epidemiólogo y magíster en Salud Pública sobre las vacunas y la mutación del virus. Hay 3 variables que están funcionando y que dan esperanzas para que la segunda ola de coronavirus no nos golpee tan fuerte.

Sobre la provisión de vacunas Pizzi dijo que hay mucha demanda en el mundo y es el mercado el que manda. Sin embargo, él tiene esperanzas de que hacia abril o mayo las cosas mejoren, porque "vienen 98 vacunas de distintos países". Por ejemplo, "en Rusia ya están listas 2 más, aparte de la Sputnik. También está casi terminada la francesa, la de Bélgica y la norteamericana de Johnson & Johnson".

Aminorar la segunda ola

Pizzi dijo que "hay 3 variables que están funcionando" para que el impacto de la segunda ola en nuestro país no sea tan fuerte. Y detalló que estas están dadas por:

La gente que ya ha tenido la enfermedad, con o sin internación. El más de un millón y medio confirmado hay que multiplicarlo por 7 para tener una aproximación más real de los contagiados.

El grupo que se cuida. Una encuesta de la provincia de Buenos Aires arrojó que el 65% de la población se cuida, se cuidó y se seguirá cuidando.

Los que creamos artificialmente anticuerpos con la vacuna.

"Si estas 3 variables las armonizamos y podemos seguir a un buen ritmo de vacunación, vamos a lograr evitar todo lo grave que puede ser una segunda ola", aseguró el infectólogo.

Sobre las nuevas cepas del virus que se han cocino y la efectividad de las vacunas, Pizzi dijo que son un "nuevo problema". Porque "hay vacunas que sí neutralizan a las mutaciones, pero hay 2 que ya demostraron que suben 1 tercio de anticuerpos ante esa cepa sudafricana, que son las de ARN, es decir la norteamericana Moderna y Pfizer. En cambio, las inmunizaciones que están llegando a Argentina neutralizan a todas las mutaciones. No lo hacen con la cepa sudamericana la de Pfizer y Moderna".

¿Qué es la mutación híbrida del virus?

Para explicar este concepto de mutación híbrida, Pizzi fue muy claro y detalló: "Si yo tengo mi organismo sano, pero no me cuido y permito que entre el virus a mi, cuando éste ingresa empieza a reproducirse rápida y promiscuamente. De ahí que me puede dar una enfermedad leve, mediana o grave. En esa reproducción el virus muta, porque ese es su objetivo: lograr la persistencia. Entonces siempre cambiará de antifaz para ir entrando en diferentes lugares. Si nosotros nos comportamos responsablemente, el virus tiene ínfimas posibilidades de mutar", concluyó.