Con el grito en el cielo: los mayoristas quieren la mercadería para vender

Aceite, arroz, yerba, entre otros, son algunos de los productos de consumo diario que faltan en las góndolas de algunos supermercados y mayoristas.

Desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), expresaron que los faltantes varía según la cadena y la región y agregaron que "en líneas generales hay irregularidades, entregas cuotificadas y muchos cambios de etiquetas para evadir los controles”.

En MDZ Radio dialogó Víctor Fera, titular del mayorista Maxiconsumo y presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas y expresó: "El desabastecimiento nos afecta mucho a los mayoristas, durante un año soportamos inspecciones y siendo los malos de la película, que no entregábamos el producto. Y no es así, quién nos conoce sabe que verá las góndolas y el depósito está ahí, no hay depósitos ocultos. La mercadería no estaba. Lo único que queremos es vender. Si hubo faltantes, no sabemos la decisión de las empresas, pero estábamos recibiendo inspecciones de las que nadie se hacia cargo. La mercadería no esta en góndola porque no se entregó", advirtió.

Además, resaltó en tono irónico, que recién después de un año el "Estado se dio cuenta que la mercadería no está porque no se entregó".

Fara anunció que algunas empresas han comenzado a entregar hoy el aceite y que recién la semana que viene se puede llegar a regularizar la situación de faltantes. "En las grandes urbes llegará la mercadería, en los pueblos y en los quioscos de barrio no", detalló el empresario y agregó: "No puede ser que el responsable sea el que no produce".

Escuchá la entrevista acá.