Luis Rosales y José Luis Espert analizaron: ¿por qué Mendoza no crece?

El economista José Luis Espert y el periodista mendocino radicado en Buenos Aires, Luis Rosales, referentes del movimiento libertario, comenzaron la campaña política y visitaron la provincia de Mendoza. Estuvieron en vivo en los estudios de MDZ radio, analizando diferentes temas políticos y económicos y contando sus propuestas de cara a las legislativas 2021.

"Si no hubiéramos elegido este camino tantas veces, Mendoza sería un estado de la unión americana", dijo Rosales y contó una anécdota para referenciar su aseveración: "En 2011 vino Dick Morris (comentarista político de EE.UU, encuestador y consultor) y le decían que en nuestra provincia siempre estamos mal. Por lo que él preguntó: '¿Ustedes no tienen 2 millones de habitantes? Sí. ¿La mayoría de origen europeo? Sí, ¿Tienen industria vitivinícola? Sí, ¿Son el sexto productor de vino del mundo? Sí. ¿Tienen el 20% del petróleo argentino? Sí. ¿Manejan el único paso bioceánico de al menos 5 mil km de Sudamérica? Sí. ¿Tienen 150 mil hectáreas bajo riego, que es 3 veces Israel? Sí. ¿Tienen casi un millón de turistas por año? Sí. ¿Y por qué están mal?'".

Ante esta anécdota le preguntamos entonces a Rosales: ¿Por qué estamos mal? Y respondió: "Porque somos parte de Argentina". En tanto que Espert acotó: "También porque rechazan la minería. Si sigue así Mendoza va a pasar hambre, como Argentina. Se puede hacer minería con todos los cuidados del mundo, no entiendo por qué los mendocinos la rechazan".

Ya puntualmente adentrados en ese tema, Espert preguntó que "si se hace en Australia o Canadá, ¿por qué no se puede hacer en Mendoza?". "La gente piensa que todo lo que funciona bien en el mundo, acá funciona mal, pero eso es falso. Acá no se hace, que es distinto. Acá no controlamos la minería, entonces con toda razón hay sospechas de que se contamina el agua", completó.

En esa misma línea, el economista dijo que "hace medio siglo Argentina no tenía pobres, hoy la mitad de la población es pobre. No había inseguridad, no había villas miserias, hoy 4 millones de personas viviendo en villas. En ese mismo medio siglo el Estado se duplicó, pasó de 20 puntos del producto, a 40, mientras Argentina se autodestruyó".

"Por lo tanto no hay duda de que la manera en la que el país ha manejado el Estado tiene que ver con su derrumbe. Justamente por haberse retirado de tareas de que no debía haberse ido, como controlar la minería, es que le tenemos un Estado fallido", continuó argumentando Espert.

Para el economista, el gran tamaño del Estado es el motivo por el cual no se controla la minería, "porque lo tenés infectado de chantas, chorros y delincuentes, que no les importa que haya cianuro en el agua por tener minería".

Finalmente, Rosales se quejó de que "los radicales son tibios, que no se animaban a cambiar lo que hace el populismo peronista. Logran ganar las elecciones, ocupan el gobierno y no modifican la agenda".