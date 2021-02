Los geriátricos se preparan para recibir las vacunas ¿cómo será la distribución?

La fecha exacta de vacunación para los adultos mayores todavía no se concretó, pero sí se notificó que son los próximos en la lista para recibir la inoculación.

En MDZ Radio dialogó Raúl Roger, vocero de la Asociación de Establecimientos Gerontológicos, que se mostró satisfecho por la decisión del Gobierno, pero de todas formas pide celeridad en el proceso.

"Ya tuvimos una entrevista con la ministra de Salud y todo su gabinete, en la cual planteamos cuál era la situación de todos los establecimientos gerontológicos de la provincia. En la primera ola pasamos momentos muy caóticos, totalmente inquietante, de muchísima tristeza, de adultos mayores que fallecieron en residencias, por tal motivo ya veníamos con problemas desde antes, imaginensé en plena pandemia", relató Roger.

Además, advirtió que una segunda ola puede ser terrible para quienes asisten a dichas instituciones: "No es una cuestión de que no queremos, es una cuestión de que no podemos, sería insostenible una segunda ola, por esos motivos queríamos saber si vamos a contar con esa herramienta antes de que llegue la segunda ola. La respuesta fue positiva, no tenemos una fecha estimativa, pero sí sabemos que somos los próximos a recibir la vacunación".

Distribución de la vacuna

"Venimos haciendo un trabajo en conjunto con la dirección de inmunizaciones, el ministerio de Salud, en el que se han enviado diferentes planillas para completar con distintos datos. Entre ellos: edad, nombre, apellido y las comorbilidades o patologías asociadas que tiene cada adulto mayor", describió el profesional.

En la provincia de Mendoza hay 300 instituciones registradas en el ministerio de Salud, que completan alrededor de 4.500 camas. Frente a este panorama, Raúl Roger, advirtió: "Hemos llenado todos estos requisitos para que a la hora de la vacunación esté todo completo. No queremos que el adulto vaya hacia la vacuna, queremos que la vacuna vaya hacia el adulto mayor. La logística será con bolsos térmicos para que cada dosis llegue a cada establecimiento".

Escuchá la entrevista completa acá.