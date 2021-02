Carlos Maslatón está negociando con el supuesto ladrón del anillo de Menem

La noticia de que robaron el característico anillo de Carlos Menem se conoció ayer, pero el delito fue denunciado el 17 de diciembre por Zulemita Yoma. Mientras que la Justicia continúa investigando, el abogado Carlos Maslatón publicó un tuit ofreciendo una recompensa y su silencio para quien encuentre la pieza de oro. Hablamos con él en No Tan Millennials.

"Atención, pago 200.000 pesos argentinos de rescate por el anillo del Presidente Carlos Menem. Garantizo evitar toda denuncia ante las autoridades”, posteó Maslatón en Twitter.

"Si viene la banda o el ladrón que le sacó el anillo y me lo entrega, luego de comprobar que es el verdadero, yo le doy 200 mil pesos y garantizo silencio absoluto sobre la autoría del hecho", reiteró Maslatón en el aire de MDZ radio. ¿Eso se puede legalmente?, le preguntamos al abogado, quien respondió: "Yo no veo por qué no. ¿Cuál es el daño que yo estoy haciendo?".

En ese mismo sentido, continuó aclarando que "obviamente a la familia Menem se lo devuelvo gratis. No les voy a cobrar el dinero que puse". ¿Se negocia el monto?, fue otra de las dudas que tuvimos y nos dijo claramente: "Siempre que sean razonables, sí. Si me piden 2 millones de pesos, no. Además, tiene que ser algo rápido, de momento".

Mientras estábamos en comunicación telefónica con él, un usuario falso, cuyo nombre en Twitter es "Anillo" y no tiene seguidores ni seguidos, le puso "responder" a una de sus publicaciones y comentó: "Tengo el anillo". "Me pide '500 lucas o nada'", contó el entrevistado.

Sobre esto, continuó detallando que, al finalizar la entrevista con MDZ radio, "me voy a poner a conversar con esta gente, a ver si es verdad o no".

¿Se convertirá Maslatón en el héroe del menemismo? Aseguró que nos dará aviso si llega a "resolver" el caso.