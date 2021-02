Reforma constitucional: el ahorro que implicaría, ¿vale la pena?

En Uno Nunca Sabe hablamos con el ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza, Víctor Ibáñez, sobre la reforma constitucional que el Ejecutivo envió a la Cámara alta y que se comenzará a debatir mañana en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado. Dijo cuánto implicaría de ahorro que propone y qué beneficios traería, además se quejó de que la oposición no argumenta por qué está en contra. Mientras tanto, desde el PJ el diputado Germán López dio su postura.

Ibáñez comentó que la reforma "no la hemos discutido con los peronistas, porque se tiene que debatir en la Legislatura, como indica la Constitución". "Este proyecto se presentó en agosto a la Cámara de Senadores, con lo cual los legisladores de todos los partidos lo conocen. Además, se trabajó con distintos sectores de la sociedad, como especialistas y universidades, que han presentado aportes", completó.

En ese mismo sentido, el Ministro de Gobierno aseguró: "No esperamos que el Justicialismo avale un proyecto, sino que le dé la oportunidad a los mendocinos y mendocinas de debatir una reforma institucional para Mendoza, que traiga mejor representación y calidad democrática, equilibrio en las cuentas, control y disminución del costo político".

"Lo que veo, no sólo en el PJ sino también en Protectora, es el no por el no, sin fundamento sobre los puntos", continuó reclamando el funcionario, quien además invitó a debatir "si queremos una provincia con una Constitución renovada". "Eso es lo que hay que contestar, sino que digan por qué no al equilibrio fiscal, a la autonomía municipal, a más derechos reconocidos en la Constitución, a limitar la elección de los legisladores a un sólo período. ¿Por qué no?", recalcó Ibáñez.

"¿Cuánto va a bajar el gasto reduciendo la Legislatura a una sola Cámara, porque se habla del 1%, lo cual es un ahorro, pero no es significativo?", le dijo el conductor del programa, Marcelo Arce, a lo que el Ministro respondió: "Yo siempre creo que el 1% del presupuesto de la provincia de Mendoza es mucha plata. Habría que pensar con ese dinero cuántas escuelas u hospitales hacemos, a qué le podemos destinar esa plata".

Ministro de gobierno, Víctor Ibáñez.

Incluso, para Ibáñez, esta reforma traería aparejados otros beneficios económicos, como mayor el equilibrio fiscal y las elecciones intermedias, que también van a generar una baja del gasto, "no sé si es correcto poner el debate en si es menos o es más el gasto".

Por su parte, el diputado provincial por el PJ Germán López, respondió: "¿Por qué no a la reforma?". "El proyecto requiere un consenso político. Tanto el Partido Justicialista como el Partido Demócrata y Protectora coincidimos en que no es una reforma trabajada en pos de los consensos. El Gobierno provincial ha fracasado en un montón de propuestas, como la minería o la seguridad, por lanzar estas ideas sin un diálogo, consenso o trabajo en conjunto", respondió.

Según el legislador peronista, "nosotros estamos a favor de la reforma constitucional, pero creemos que no es un tema trascendente hoy, por la pandemia y por el momento económico difícil de la provincia y de Argentina". Además, se quejó de que "sólo se apunta a una reforma política, pero no a una reforma donde participen los diferentes sectores sociales, como el empresarial y los trabajadores".

Por otro lado, "si la idea es reducir el gasto político dentro del gasto público hay un montón de caminos para tomar. Este sistema no genera más institucional ni más representación territorial, todo lo contrario. Importa un modelo de acumulación de poder y no de distribución de poder", dijo López.

Finalmente el diputado argumentó: "Las provincias que pasaron de un sistema bicameral a uno unicameral no han mejorado en nada en el marco institucional, todo lo contrario, el 96% de las leyes que tratan esas provincias con un sistema unicameral son mandadas por el Poder Ejecutivo".

En estos enlaces vas a poder escuchar la entrevista completa de MDZ radio con Víctor Ibañez y con Germán López.