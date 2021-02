¿No encontrás talle cuando salís a comprarte ropa?

En el 2019 se sancionó la Ley de talles que venía a solucionar la discriminación sistemática en la indumentaria. Sin embargo, como muchas otras legislaciones no tiene reglamentación y por tanto su aplicación es nula.

Mientras se suceden los tiempos legislativos, vale preguntarse si alguien encuentra su talle cuando quiere comprar ropa. Ya sea en la modalidad online o en un comercio físico, el 65% de las personas no encuentran su talle siempre o frecuentemente. Así informan desde la ONG AnyBody que realizó una encuesta sobre las dificultades que enfrentan las personas para encontrar su talle cuando salen a comprar.

Desde MDZ radio hablamos con Samanta Alonso, directora de AnyBody Argentina para que nos brindara una visión más completa sobre la problemática de los talles en la indumentaria. "La ley (de talles) está aprobada pero aún no está la reglamentación. Por lo que las marcas más tradicionales y grandes siguen fabricando únicamente en las medidas de 90-60-90 en la que sólo entra el 5% de la población".

Según la encuesta realizada "7 de cada 10 personas en Argentina tuvieron o tienen problemas para encontrar talles". En este sentido resulta muy beneficioso actualmente la existencia de "mujeres emprendedoras y diseñadoras que apuestan a la diversidad corporal y tienen tablas mucho más inclusivas".

En la industria textil se desarrollaron líneas más amigables que confeccionan "plus size". Sin embargo en ocasiones se trata de prendas que tienden a disimular los cuerpos. Alonso ejemplifica esta situación con la propuesta de "los batones". "Está esa idea de que si sos gorda, tenés que vestirte de una cierta manera: con pantalones rectos o remeras holgadas". Samanta además de ser activista, es emprendedora textil y como tal cuenta que muchas veces las mujeres "no se animan" a usar una prenda más cómoda "como una calza corta en verano" por vergüenza de "no vestir de acuerdo a su cuerpo". Esto se debe principalmente a "la mirada del otro que es gordofóbica y excluyente".

Por otra parte, aunque pueda parecer que es un inconveniente exclusivo de mujeres. Sin embargo la encuesta realizada por AnyBody argentina señala que casi la mitad de los varones no encuentran talles mayores al 46 en pantalones. Y si lo hacen, es "ropa fea" añade Alonso. No obstante la activista aclara que "está mucho más exceptuado que un hombre sea gordo que la mujer". En este sentido la discriminación es más severa con ellas.

Plus size: el misterio de por qué no hay talles más grandes y una tendencia que crece

Si las medidas que se encuentran en la vidriera son aptas para una ínfima parte de la indumentaria, ¿a quién le venden las grandes marcas? Samanta como fabricante de indumentaria reconoce que "producir en una tabla de talles super amplia es muy costoso". Por lo que hay una motivación económica por parte de los emprendedores que se comprende. Ahora bien, Alonso señala que podrían haber "marcas que se dedicaran a algunos talles y otras a otros, o al menos hacerla lo más inclusiva posible. Eso es una decisión". El problema es que la lógica es hacer siempre del 34 al 42. Aunque algunas empresas aceptan confeccionar hasta el 48, no es uno verdadero sino más chico que lo que debería ser.

Cuando recorremos las tiendas, elegimos muchas veces una prenda y cuando pedimos otra medida nos dicen que es "talle único". La emprendedora asegura que esto es un invento argentino y no existe en otras partes del mundo. Al contrario de lo que podría pensarse que se trata de ropa confeccionada en otra parte y "remarcada", lo cierto es que se fabrican en Argentina. Por eso, Alonso asegura que "hasta que la reglamentación de la ley de talles no exista, todo seguirá igual". Las personas que encajen en el talle único, usarán lo que se confeccione "over size" o deberán acomodarse a la escasa oferta de marcas que se especialicen en talles grandes.

