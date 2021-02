Mañana Ampros se concentrará en un acceso central a la ciudad

Claudia Iturbe, secretaria adjunta de Ampros, dialogó con No Tan Millennials sobre el paro de trabajadores de la Salud que comenzó hoy, miércoles 17 de febrero, y se extenderá hasta el próximo viernes 19. Son 3 días de cese de actividades y una concentración prevista para mañana.

"La concentración es mañana jueves 18, a las 8.30 hs -dijo Iturbe-, en el nudo vial, donde vamos a explicarle a la gente por qué estamos de paro". "Lo que menos queremos es perjudicar a los mendocinos, al contrario estamos luchando por la salud pública", completó.

Uno de los reclamos es "la supresión de cargos que se ha hecho desde 2015", la cual, aseguran, está afectando a la salud pública: "Lo hemos visto en esta pandemia. No tenemos terapistas, guardias ni anestesiólogos. Esa gente se está yendo, en muchos casos hasta están dejando la provincia, y tiene que ver con el salario, con las condiciones laborales y con la precariedad laboral", dijo la gremialista, quien además se quejó de que "el gobierno no escucha eso. Los prestadores no han recibido aumento salarial desde 2019, cuando tuvieron sólo el 16%".

Otro de los reclamos de Ampros es que los licenciados en enfermería no están siendo reconocidos como profesionales de la Salud. Por ejemplo, comentó la secretaria adjunta, "un prestador enfermero está ganando $23 mil y a partir del decreto del gobierno tendrá un 10% de incremento. Eso enoja. Son muchas horas de trabajo, en lugares muy estresantes, porque los licenciados están sobre todo en terapia intensiva. Hay profesionales como los comunitarios que van hasta 30 horas semanales y viajan muchísimo, como a Las Loicas o a Bardas Blancas". "Un trabajo poco reconocido, eso es lo que más duele", completó.

¿Qué pasó con el bono covid?

Para Iturbe el bono covid del gobierno provincial "fue una porquería" y justificó: "Montos en negro, no remunerativos y no bonificables. Una dádiva". Mientras que "el bono de nación tardó en llegar, cobraron pocos meses, en principio sólo se aplicó en hospitales. A último momento se entregó para la atención primaria de la salud y quedó mucha gente sin cobrar".

Finalmente, le consultamos a la secretaria de Ampros: "¿Creen que es el momento para un paro tan extenso?". A lo que respondió: "Ya hubo una medida anterior y el Ejecutivo no llamó a negociar. No queda otra que aumentar los días de huelga y la semana que viene seguiremos sumando jornadas, hasta que nos presten atención".