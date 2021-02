Los motivos por los que Río Tercero no adhirió a los tres días de duelo por Carlos Menem

Muchos políticos, funcionarios y personalidades de la farándula le dieron el último adiós al ex presidente Carlos Menem. Sin embargo, una localidad de Córdoba no acompañó el sentimiento de pena y dolor, sino que afloró la sensación de impunidad por parte de sus habitantes. Se trata de Río Tercero.

El intendente de esa ciudad, Marcos Ferrer, dialogó en "Sonría, lo estamos filmando" en MDZ Radio, y exclamó que "no adhieren al duelo ya que se refleja la pena por tantos años de injusticia". Y agregó: "Respetamos el duelo de la familia, respetamos el duelo nacional, pero no adherimos porque en la comunidad de Río Tercero no hay nada que reivindicar de ese personaje nefasto".

"Para nosotros es muy doloroso que la ciudad de Río Tercero no vaya a encontrar justicia y que eso quedó cristalizado con la muerte de Carlos Menem. Siempre sobrevoló en el ambiente de la ciudad que esto podía quedar impune, pero una cosa es esa sensación y otra cosa es cuando se transforma en concreto y muere en la más absoluta impunidad protegido por los fueros, siendo condenado en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia que no quedó firme. Y con la causa de la explosión se tenía que presentar a declarar y lamentablemente eso no va a suceder", sentenció en un tono molesto el funcionario.

Además, relató que para que las situaciones de impunidad cambien en el país, debe existir realmente la Justicia: "No hay destino en un país que no tiene justicia, y la verdad siento que la justicia tiene muchas materias pendientes igual que el poder político".

Lógicamente, el capítulo que quedaba por la explosión en la Fábrica Militar en el año 1995 en la localidad de Río Tercero, se cerró por completo debido a la muerte del ex presidente.

