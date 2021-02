La "bruja de Menem" y los detalles de su historia de amor con el ex presidente

En el programa No Tan Millennials hablamos con Azucena Agüero Blanch, conocida en el mundo como "la bruja de Carlos Menem". Pero su relación comenzó como un romance, "Menem se volvió loco conmigo"; contó. Y cuando supo que ella era vidente natural "se volvió más loco".

Sobre la desaparición física del ex presidente, Azucena aseguró que "yo como bruja, como vidente, sabía que esto iba a pasar, pensé que me había preparado pero estoy destrozada". "Es muy fuerte esto para mí, pero él se fue en paz, tranquilo, de la mano del gran amor de su vida, que fue Zulema Yoma", completó.

En cuanto a la figura del ex presidente, Agüero Blanch dijo: "Yo siempre de cualquier ser humano tomo lo mejor, nunca recuerdo las cosas feas. Alabado sea Dios, con Menem nunca tuve nada malo". "Me quedo con que fue hiper bondadoso conmigo económicamente, con sus palabras, con abrirme las puertas del mundo, con que yo fuera tapa de New York Times", completó.

¿Qué es lo que más recordás de él?, le preguntamos a la vidente, quien divertida respondió que Menem "siempre me decía: '¿de qué te ríes Azucena?' Porque yo me río de todo. Por ejemplo, ayer me divertía con mis amigas -dentro de la tristeza- porque yo parecía la viuda de Menem, todo el mundo me daba el pésame".

¿Cómo empezó su historia de amor y videncias?

Su primer encuentro no estuvo relacionado con una intriga del riojano por su futuro, sino que "él me levantó en una fiesta, cuando yo estaba separada de mi marido y él de Zulema Yoma".

Según narra Azucena, ella había soñado con un cacique, que le levantaba una copa y su vida cambiaba. "Le comenté eso a mis amigas y les dije que iba a conocer a alguien importante. Ellas me respondieron: 'Mañana viene a Mendoza Menem, gobernador de La Rioja' y me regalaron una entrada".

Ese día, cuando Agüero Blanch llegó ya casi no quedaba lugar, por lo que un señor, muy amable, la invitó a sentarse su lado y ella mencionó que en la mesa de enfrente había espacio. Pero le dijeron que ese asiento estaba asignado para el, por aquel entonces, gobernador de La Rioja.

"Cuando él pasó yo miraba para arriba, porque me imaginé que medía 2 metros 15. Y pasó Menem -dijo entre risas-. Yo lo miré y él me levantó la copa pero yo no, por lo que el de al lado mío me dijo: 'Menem la está saludando', a lo que respondí que yo no lo conocía. 'No importa señora, saludeló'", me retrucó. Allí, "levanté torpemente la copa. Mientras que él preguntó quién era yo y le dijeron 'Azucena Agüero Blanch, artista plástica', así me conocían en esa época", continuó relatando.

En aquel momento, Menem fue al encuentro de la que luego sería su vidente personal, y le dio un abrazo "que conservo aún en mi cuerpo". Ese día la invitó a La Rioja a hacer una exposición. "Así comenzó mi historia con Menem".

Antes de ir a provincia de "el turco", Azucena le envío un cuadro suyo y atrás le escribió una dedicatoria: "doctor Carlos Saúl Menem, usted va a ser el próximo presidente de Argentina".

"Él me recibió en La Rioja, abrió la puerta de una habitación, apagó todas las luces y dejó solo 2 encendidas. Una iluminaba mi cuadro y otra un poema de mi tío, Antonio Esteban Agüero -conocido como uno de los grandes poetas latinoamericanos-: Yo, presidente".

"Se lo recité y él se sorprendió de que lo supiera. Ahí se volvió loco conmigo. Después me preguntó por qué yo había puesto que sería el próximo presidente y le dije que porque yo era vidente natural. Ahí se volvió más loco conmigo"; recordó riendo. Sobre su romance, Azucena dijo: "Yo me enganché con Menem hombre, no político, y él con una artista plástica no con una bruja. Después surgió todo lo demás".

En cuanto a su vida personal y algunos rumores que siempre se divulgan sobre su dinero, Agüero Blanch dijo: "la gente cree que yo me hice rica con Menem. Pero yo vengo de una familia multimillonaria". "El algarrobo, que era el campo de mis abuelos y luego de mi padre, comenzaba en Merlo y llegaba hasta Córdoba. Nací en Malargüe porque a mi papá lo perseguían los peronistas para matarlo"; concluyó.