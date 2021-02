Impuesto automotor: cómo compensarán a los que pagaron de más

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quien explicó cómo hará la devolución del dinero a quienes pagaron el impuesto automotor antes del recálculo que se hará. Son aproximadamente 25 mil contribuyentes que ya pagaron la primera cuota o el total anual. Vale recordar que hoy se publicó el Decreto que modifica la ley impositiva y pone topes de entre el 29 y el 45 por ciento a las subas de ese tributo.

En primer lugar, para aquellos que aún no abonan Nieri aclaró que "estamos corriendo en ATM con los procesos para rápidamente poder subir el nuevo impuesto. Vamos a informar cuando estén cargados los nuevos montos y a partir de ahí ya se puede pagar". De 940 mil casos boletas, son 250 mil aproximadamente los que recibieron una reducción en el monto anual.

Quienes sí abonaron, cerca de 25 mil mendocinos, se dividen en 2 grupos. Los que saldaron sólo la primera cuota y los que saldaron el total anual. Para los primeros "es muy fácil", dijo Nieri. "El excedente se les descontará de las siguientes cuotas", explicó. En cambio, los segundos podrán elegir si el saldo a favor se descuenta de otro impuesto o se deposita en una cuenta personal.

Es decir que el contribuyente que haya pagado el total del impuesto automotor y que sea alcanzado por la reciente reducción del mismo, podrá ingresar a la página de ATM y allí encontrará (aún no está disponible) una pestaña que dirá "saldos a favor" (o similar) y deberá indicar si prefiere una compensación o transferencia y en este último caso, deberá señalar su CBU.

Esta metodología de transferencia es prácticamente inédita para una situación de compensación impositiva, por eso el conductor del programa, Marcelo Arce, lo resaltó en el aire y cuestionó con picardía: "¿Lo van a hacer?", "Por supuesto", respondió tajante el ministro y completó: "Estamos hablando de los mejores contribuyentes e intentamos devolverles el dinero rápidamente"

Sin embargo, Nieri no precisó fechas, "nuestra idea es juntar varios contribuyentes que nos digan compensame o pagame y ahí correr los procesos". "No no es sencillo en lo administrativo. Pero estamos procurando hacerlo lo más ágil posible", completó,