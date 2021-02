Luis Lobos aún no dejará la casa donde vive, pese a la condena: los motivos

La justicia mendocina emitió un fallo que tuvo impacto nacional: por primera vez un funcionario público fue condenado por extinción de dominio. Así, al ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró, se los obliga a desprenderse de parte de sus bienes por presunta corrupción. La pareja dejará de tener dos grandes casas y un departamento.

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Fernando Luquez, abogado defensor de Lobos, quien nos contó que tanto el ex intendente como su mujer (de la cual ahora está separado) "están preocupados, porque se han inhibido los inmuebles donde viven". "La reacción lógica de ellos fue la de querer saber cuáles era los efectos inmediatos de la decisión de la Justicia Civil", completó.

En ese mismo sentido, el letrado explicó que los bienes quedarán extintos recién cuando la sentencia esté firme. "Lobos no se irá la semana próxima de su casa, sería un acto de ilegalidad porque la norma es determinante con eso, especificamente dice que los bienes pasarán al Estado cuando la sentencia esté firme". Proceso que "puede demorar o no, depende de cuánto avance la investigación o cuánto se puedan acreditar los hechos. Son investigaciones de altísima complejidad", completó.

Luquez dijo que tenían 10 días para justificar las compras, desde que lo requirió Fiscalía de Estado, pero que lo hicieron el día número 11: "Se acreditaron los ingresos y ganancias pero quedó extemporánea, eso es lo que se está cuestionando ahora en la causa de enriquecimiento ilícito".

Sobre la justificación económica para adquirir los inmuebles, el abogado eludió especificar detalles, pero dijo que las propiedades "en su momento eran de un valor escaso, cuando fueron adquiridas. Eran lotes, después se construyó la casa y se presentaron las facturas de la compra de materiales".

"Evidentemente esto marca que estamos ante la presencia de un funcionario que fue corrupto", le dijo a Luquez el conductor del programa, Marcelo Arce. A lo que el abogado respondió: "eso tendrá que determinar la Justicia". "Eso está haciendo, al obligarlo a devolver bienes que no pudo justificar", retrucó Arce, pero Luquez insistió: "eso no lo va a determinar un ciudadano común, ni usted ni yo, sino una sentencia firme que diga si hubo o no actos de corrupción. Al día de hoy no la hay, hay algunas aproximaciones que se están debatiendo y siguen en proceso de investigación".

Por otro lado, el abogado resaltó que la ley extinción de dominio "tiene claros cuestionamientos de constitucionalidad, estamos ante una oscuridad en cuanto a violación de principios constitucionales muy grosera. Al margen de los cuestionamiento que hemos realizado desde la defensa, ya hay uno anterior que por temas políticos no ha avanzado".