Incendios en El Bolsón: "El gobierno no sabe ni cuántas familias somos"

A fines de enero se conoció que la imprudencia de unas personas que no habían apagado debidamente un fuego ocasionaba un gran incendio en El Bolsón, provincia de Río Negro. Las llamas que no han sido extinguidas en su totalidad fueron reavivadas por las altas temperaturas. Hoy se lamentan 9.000 hectáreas de bosques, pero también muchos vecinos damnificados por el incendio y la inoperancia de las autoridades para auxiliarles.

En No cantes victoria dialogamos con una vecina de la zona, Flavia Caruso, quien relató en primera persona cómo se dieron los hechos. Tras diecisiete días de incendio "desaparece el bosque, los animales, los árboles, sólo queda polvo" se lamenta. La lugareña señala que "esto debiera hacernos replantear nuestra relación como humanos con el medio ambiente porque todo esto sucedió porque seis personas no tuvieron la buena voluntad de apagar un asado". Además cuando se acercan los habitantes de El Bolsón, un destino muy elegido por los turistas, a aconsejar que no se pude hacer fuego en determinados lugares "se enojan". "Lo peor -remarca Carusso- es que somos los vecinos los que perdemos".

En cuanto a los daños ocasionados por el fuego iniciado el 24 de enero no hay aún un relevamiento oficial de las hectáreas, alambrado quemado y animales calcinados. Aún así se ha podido constatar que al menos "100 familias se han visto afectadas, de las cuales 3 han perdido su casa por completo".

Aunque de manera muy solidaria, la gente de zonas aledañas fue acercando provisiones. Lo cierto es que se trataba de elementos que a los vecinos de El Bolsón no les hacía falta. "Trajeron alimentos no perecederos cuando nosotros lo que necesitábamos eran filtros de agua y alimento para los animales" apuntó Caruso.

En cuanto a la reacción del estado para auxiliar a los pobladores ha sido "pésima". Según narra Caruso como local, las autoridades actuaron bajo un profundo desconocimiento de la zona afectada.

"No saben cuántas familias somos, dónde vivimos ni como vivimos la población rural. Un ejemplo de esto fue que llevaron camiones cisterna para llenar el tanque de agua. Y ninguno de nosotros tenemos tanque sino que tomamos agua de vertiente directo de la manguera. Ese es nuestro recurso de agua potable. Ni la gobernadora Arabela Carreras, ni el intendente se acercaron en ningún momento a hablar con los vecinos".

A esto se le suma quienes estuvieron combatiendo el fuego no contaban más que con unos pocos insumos. Realizaron su tarea sin acceso a "comida o agua". Todo el operativo ha sido una "desorganización absoluta" en el que en muchas oportunidades quedaron "los vecinos combatiendo el fuego con baldes" relató Caruso.

La comunicadora y habitante de El Bolsón Flavia Caruso explicó finalmente cuan importante era poder decir lo que realmente estaba pasando, ya que -según cuenta- las autoridades de la provincia y el municipio dijeron que sólo se trataba de "algunos galpones viejos, mientras veían como se quemaba la casa de un vecino".

