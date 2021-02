En Barça sobre Messi: "Quién fue el cabronazo que..."

Mientras se especula sobre si Lionel Messi se va este año del Barcelona Fútbol Club y en medio de una crisis económica del deportivo español, el diario El Mundo publicó la cifra del contrato que el argentino tiene con el Barça: son hasta 555.237.619 euros brutos durante cuatro temporadas, en caso de cumplir todos los objetivos.

Sobre esto, hablamos con Joan Gaspart, presidente del club Barcelona entre el 2000 y el 2003, quien dijo: "Me gustaría saber quién es el cabronazo que hizo llegar un contrato confidencial entre un club y un jugador, a cambio de nada, porque no ha conseguido nada. Me gustaría saberlo porque soy un hombre curioso. Estoy seguro de que no tuvo ningún beneficio".

Gaspart aclaró que ese monto "no lo gana cada día". Y dijo que si bien "son cantidades importantísimas, Messi ha hecho al Barça mucho más grande que 500 millones". Esto en referencia a marketing, glorias deportivas, reconocimiento, etc. Sin ir más lejos, el 80% de las camisetas que se venden del club son de Leo Messi, "todo eso también hay que tenerlo en cuenta".

De cualquier modo, para el ex presidente del club "no ha pasado nada, sólo que un diario de Madrid ha sacado una noticia como si fuera escandalosa, pero no lo es. Yo no me quiero ni preocupar ni ocupar de lo que ha ganado estos años Messi, ni me importa ni me interesa. Para mi no es ni grave ni importante, así lo pienso yo".

Joan Gaspart, presidente del club Barcelona entre el 2000 y el 2003.

"Los 180 mil socios del club, que somos los dueños verdaderos, nos parece perfecto lo que ha ganado, nadie lo ha encontrado exagerado. Y no es verdad que el Barça esté en una situación económica complicada por culpa de estos contratos, sino que lo está por el covid, como el resto de los clubes del mundo"; reiteró Gaspart.

En ese mismo sentido, el español hizo hincapié en que "si alguien con ganas de hacer daño pretende que sacando esta noticia los socios del Barça no le estemos agradecidos a Messi y pensemos que cobra mucho, pues está muy equivocado: creemos que Leo está cobrando lo que le corresponde, que nos ha devuelto con creces muchísimo más de lo que ha cobrado. Por tanto, no pasa nada".

Por eso mismo, el entrevistado desestimó que esto fuese una estrategia del club para favorecer la salida de Messi y sobre la partida del crack argentino, Gaspart dijo: "Nos gustaría que se quedase, pero si se va seguirá siendo querido toda la vida".