Impensado: el enorme problema ambiental que ocasiona una sola colilla de cigarrillo

Un mismo residuo une a las ciudades de todo el mundo y sus consecuencias también tienen efectos negativos en cada rincón del planeta. En esto, una ciudad argentina tomó la punta y propuso una medida concreta para dar fin a la contaminación del agua provocada por arrojar colillas de cigarrillos.

Para conocer sobre la iniciativa, MDZ Radio consultó con Maia Muriel, referente del movimiento Ambiental "A Limpiar Ushuaia", impulsora de la propuesta que impone multas de 18 mil pesos para quienes tiren colillas en la vía pública.

En diálogo con "No cantes Victoria", Muriel comentó cómo fue el proceso que debieron realizar hasta por fin lograr esta ordenanza. En tal sentido, hizo un recorrido por la historia de la asociación y comentó que el objetivo siempre estuvo en "generar soluciones" educando a la ciudadanía. Es decir, "salir de la queja" para poder lograr un trabajo en conjunto.

Dentro de estas campañas, hace tres años realizaron jornadas de limpieza y en una de ellas encontraron una cantidad extraordinaria de colillas de cigarrillos.

"Esto es un proceso largo, no es que evidenciamos la problemática y sacamos una ordenanza, sino que hacemos jornadas de limpieza, ir y trabajar junto con las escuelas" y demás.

Prohibir es educar

En consonancia con lo anterior, Maia destacó la importancia de educar para poder erradicar estos problemas. "Creo que avanzar en lo que tiene que ver con la prohibición se vincula con la educación", sostuvo.

"Prohibir es educar y evidencia que está mal, frente a esta realidad en donde la mayoría desconoce la gravedad de la contaminación ambiental que una colilla puede provocar", sumó,

"No es para ir señalando con el dedo, acá hay una cuestión de desconocimiento y tratamos de que se sepa que esto no está bien, no es bueno ni para la salud ni para el ambiente y nos afecta a todos con diversas problemáticas", añadió.

El problema de las colillas, un asunto de todos

Se calcula que una sola colilla contamina entre 50 y mil litros de agua.

A pesar de su pequeño tamaño, las colillas de cigarrillo esconden un problema enorme para el ambiente y particularmente para un recurso que se ha vuelto escaso: el agua.

Es que estos contienen "acetato de celulosa que es hecho también con polímero y tiene esa misma característica del plástico que no se degrada y se va compartiendo en micropartículas". Es tan nocivo que se cree que una sola de ellas puede contener hasta 7 mil sustancias químicas, tóxicas y cancerígenas.

Además, se calcula que una sola colilla contamina entre 50 y mil litros de agua, un daño que puede evitarse con información certera y confiable.

Finalmente, sostuvo que "hay un mito que creen que es bueno para el ambiente y en realidad lo que hace la colilla es absorber metales pesados y sustancias tóxicas que quedan".