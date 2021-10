Ley de Etiquetado: desde el Frente de Todos cargaron contra Juntos por el Cambio

La diputada nacional del Frente de Todos, Claudia Bernazza, habló desde la sesión de Diputados en la que la oposición no dio quórum para tratar la Ley de Etiquetadoley de etiquetado.

En la Cámara Baja solamente se presentaron 122 diputados, por lo que no se alcanzó la mayoría reglamentaria que exige a 129 legisladores. Juntos por el Cambio había solicitado algunos tratamientos extras para participar de esta sesión especial, como la promoción ovina, la emergencia educativa y la reforma de la ley de alquileres. Pero el Frente de Todos lo rechazó.

"No se puede creer", dijo Bernazza desde el recinto y acotó que si bien desconoce las razones por la que la oposición no dio quórum para el tratamiento, "evidentemente premió la especulación política".

Claudia Bernazza, diputada nacional del Frente de Todos.

Consultada sobre si están operando empresas de gaseosas o alimentos para que esta ley no se apruebe, Bernazza señaló: "No lo sé, no tengo información para aseverar eso. Lo que es cierto es que una ley que está a punto de ser aprobada, muy importante para la salud de los argentinos, no está pudiendo salir. Y es una ley que tiene aprobación de Juntos por el Cambio, porque los diputados de la oposición ya han aprobado este dictamen".

Finalmente, la legisladora indicó que a su entender, "es una mezcla de todo: especulación política, querer mostrar cierto poder dentro de la Cámara apelando a un problema de un formalismo, no lo sé".