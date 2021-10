Vacunación a menores: fuertes críticas de un expresidente del hospital Garraham

Carlos Kambourian, médico pediatra y ex presidente del Hospital Garrahan, habló en No Tan Millennials sobre la vacunación en niños de 3 a 11 años. Dijo que los adultos no pueden poner en riesgo la salud de sus hijos con medicamentos y vacunas que no estén correctamente aprobadas y dio su opinión al respecto.

El Gobierno nacional anunció que el Estado vacunará a niños de 3 a 11 años y en algunas jurisdicciones ya se abrió la inscripción. Más tarde, la Sociedad de Pediatría salió a cuestionar el uso de esta vacuna y dijo que los médicos profesionales que atienden a menores necesitan conocer más información sobre esta vacuna antes de recomendar su aplicación. Por eso, desde el Gobierno los tildaron de inoportunos y los citaron a una reunión este lunes por la tarde.

Carlos Kambourian.

Mientras tanto, los padres se preguntan: ¿vacunamos o no a nuestros hijos de entre 3 y 11 años?. A esto, Kambourian respondió: "Sí, claro, ¿cómo no los vamos a vacunar? -Pero- cuando haya una vacuna eficientemente aprobada, cumpliendo con todos los pasos que requiere. Antes de eso, ningún pediatra que tenga título que lo habilite como tal va a recomendar ninguna vacuna ni ningún medicamento. Porque nuestra premisa inicial antes de atender a un chico es no dañarlo y para eso necesitamos saber qué le estamos administrando".

En este sentido, el pediatra continuó justificando: "Al día de hoy no sabemos qué significa la vacuna Sinopharm para chicos, porque sólo tiene un estudio comunicado en fase 1 y fase 2. Lo que se sabe del estudio de fase 3, quizás lo tiene el Ministerio de Salud o la Anmat, pero no lo muestra ni a las sociedades científicas ni a los pediatras".

Sobre qué vacunas estarían aprobadas hasta el momento para esa franja etaria, Kambourian dijo: "Pfizer está en fase 3, es la más avanzada, pero tiene aún que cumplir algún requisito de presentación de documentación. De todos modos, sin lugar a dudas ésta será la primera vacuna que se administre a chicos de 3 a 11 años".

El problema es que Kreplac no es un médico de a pie. El gobernador no es de a pie. Tampoco el Presidente. Y mucho menos su primera dama. Ellos y ellas circulan en auto. Y con chofer. Que pagamos nosotros.. — Carlos Kambourian (@DrCKambourian) October 4, 2021

En cuanto a la polémica entre el Gobierno nacional y la Sociedad de Pediatría, Kambourian opinó que "ya es irregular que la Sociedad de Pediatría deba pedir una reunión para saber esto. Debería ser al revés: primero el Ministerio tendría que mostrar la información antes de habilitar la vacunación. Quizás tengan la información y no la muestran, vaya a saber por qué".

El ministro de Salud de la Provincia considera que los pediatras somos ignorantes y súbditos suyos. El mismo ministro que nos amaneció un día con 3500 muertos que escondía debajo de la alfombra. El mismo que hizo una fiesta en su asunción como ministro. — Carlos Kambourian (@DrCKambourian) October 4, 2021

"La responsable es la ministra de Salud -Carla Vizzotti- que sale a anunciar algo de lo cual no está segura. No es la Sociedad de Pediatría o de Infectología la que genera incertidumbre, la certidumbre tiene que venir del Ministerio de Salud. Y esto es lo que no sucede, hay que analizar por qué la palabra de la ministra y de la Anmat hoy está devaluada".

Para concluir, el pediatra dijo que si bien nosotros también nos aplicamos vacunas que no están 100% aprobadas, "nosotros somos adultos". Aquí, "hablamos de chicos que son más vulnerables, que requieren estudios mucho más amplios. Uno puede poner en riesgo su vida, pero no la de sus hijos. Esto no tiene que ver con un movimiento antivacunas, sino con promover la vacunación seria".