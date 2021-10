Se triplicó la demanda de una curiosa ciudadanía europea

En el último tiempo la demanda de ciudadanía europea creció notablemente. Si bien son muy conocidas las raíces españolas o italianas que tienen tantísimas familias argentinas, no son las únicas. Se calcula que en nuestro país hay unos 300.000 descendientes de croatas y algunos iniciaron estos últimos años el trámite para hacer el viaje de sus ancestros pero en sentido inverso: de Argentina a Croacia.

En No cantes victoria dialogamos con Maja Steovic, Consejera a cargo de la sección consular de la Embajada de Croacia.“Ya antes de la pandemia cada año se ve un pequeño aumento de demanda de ciudadanía”. Desde la embajada croata en Argentina estiman que “ viven unos 300 mil descendientes de croatas en nuestro país. Con los cambios en los requisitos para el trámite dónde ya no hay examen de lengua croata y se puede ir hasta tatarabuelo y la entrada de Croacia en la Unión Europea podemos decir que se incrementó y en este año llegó a triplicarse” la demanda de reconocimiento de la ciudadanía.

Las personas que están gestionando sus papeles abarcan una gran diversidad de situaciones.“Hay jóvenes, hay familias enteras, hay gente que lo hace porque piensa irse a vivir afuera y también hay personas que no, que lo hacen porque se sienten croatas y van a estar en Argentina, pero quieren el pasaporte igual”.

Recientemente, se creó un visado especial de residencia para nómades digitales que quieran trabajar desde Croacia para el mundo. Esto puede ser una gran oportunidad para quienes no tienen acceso a vivir en Europa por no tener derecho a un pasaporte europeo. La consejera consular señala que “actualmente hay personas que a través de la tecnología de la información trabajan desde cualquier parte del mundo y pueden darse el lujo de elegir dónde vivir”.

La idea principal de regular el estado de los nómades digitales es atraer a tantas personas como sea posible a vivir en Croacia y a través de su gastos contribuyen al presupuesto de la República de Croacia y a los ingresos de los empresarios locales.

¿A quiénes se considera nómades digitales?

Según la resolución croata “nómades digitales son ciudadanos de terceros países que no sean miembros del espacio económico europeo que realizan tareas a través de la tecnología para una empresa que no está registrada en la República de Croacia, que no realiza trabajos, ni proporciona servicios al interior de Croacia”.

Este permiso de residencia tiene un límite de un año. Después se puede renovar pero hay que salir del país y hacer de nuevo el trámite. Para gestionar este visado especial para nómades digitales se pide en el Ministerio del Interior de la República de Croacia

Croatas: entran sin visa a Estados Unidos y Canadá.

El gobierno de EEUU incluyó a Croacia en su Programa de Exención de Visados (VWP, por sus siglas en inglés). Esto puede atraer aún más a los argentinos que tengan algún ancestro croata por el cual acceder a la ciudadanía. En cuanto al trámite, la información en la página de la embajada croata en Argentina está actualizada y completa para consultarse, así lo señaló Steovic. Si bien hay algunas variables que modifican el monto, “hay una tasa consular que se paga”.

Por fuera de los trabajadores nómades digitales, según detallaron de la embajada los más buscados son aquellos que tengan un oficio. "Falta mano de obra en oficios de construcción como albañil, carpintero, jardinero, mesero u hotelero". No muchos argentinos migran a Croacia porque cuesta aprender el idioma, sin embargo el turismo que es una de las actividades económicas principales atrae viajeros de nuestro país a las gloriosas costas del mar adriático.

Tal como sucede con las gestiones consulares por estos tiempos, la obtención de ciudadanía o pasaporte croata tiene una demora mayor ahora que la demanda creció enormemente. "Por la pandemia y porque hemos estado cerrado y no se podían hacer aquellos trámites que son presenciales como la ciudadanía, hay gente que perdió el turno entonces ahora se les ofreció un sobreturno junto con los que lo obtuvieron para este 2021". Una vez presentados y aprobados los papeles, puede demorar "más o menos un año".

Multitudinaria jornada consular en Mendoza

A principios de octubre, la Cónsul Maja Steovic asesoró y realizó 230 trámites de ciudadanía, pasaporte, inscripciones de matrimonios, nacimientos y solicitudes de documentación durante la jornada consular que se llevó a cabo en el Hotel Fuente Mayor de la Ciudad de Mendoza, propiedad de la familia Kristich y sede de la asociación croata.

Por el crecimiento en la demanda de turnos, habrá una nueva fecha para la provincia de Mendoza, aunque la cónsul reconoció que no hay una fecha determinada aún y que se comunicará debidamente a través de la página web de la embajada de Croacia en Argentina.

