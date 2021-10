La ley que haría bajar verdaderamente los precios en el supermercado pero en Argentina no se cumple

Victor Fera, dueño de Maxiconsumo, uno de los mayoristas más grandes del país, habló en After Office sobre el congelamiento de precios. Él fue de los pocos empresarios del rubro que se mostró abiertamente a favor de la medida y explicó sus motivos. También reclamó la aplicación de la ley de góndolas.

Sobre el congelamiento de precios de 1432 productos hasta el 7 de enero declaró: "Yo apoyo esta medida porque me preocupa la gente que tiene necesidad, no porque alegremente me guste apoyar esas cosas. El Gobierno está haciendo lo que puede, pero tiene que aplicar la ley de góndolas y se terminó el problema de una vez, se acaba el monopolio, la cartelización y la corrupción".

Consultado sobre cuál es la ventaja de aplicar esta norma que ya está aprobada, Fera respondió enfáticamente: "Los beneficios son que hay 5 empresas compitiendo, que nadie tiene el poder de la góndola, que van a trabajar más Pymes (que son las únicas que dan trabajo) y así van a bajar los precios, porque sino, sin competencia, no bajan". "Competencia es lo único que se necesita para que los precios desciendan", insistió.

Maxiconsumo tiene más de 40 sucursales en todo el país.

Durante las negociaciones, ¿qué les pidió el Gobierno a los empresarios y qué les ofrecen a cambio?, le cuestionó el conductor Eduardo Ripari, "a cambio nada, queremos que sea un plan que no sea momentáneo, sino que sea por mucho tiempo y cumplible. Nosotros los mayoristas somos competitivos, queremos vender y el precio del mayorista lo pone el mayorista vecino. Si hubiera una ley de góndolas pasaría lo mismo en los supermercados", enfatizó el dueño de Maxiconsumo.

Con esta medida, Fera dijo que "no va a bajar la inflación, pero se va a vender a precios reales y el consumidor, único castigado de nuestro país, puede comprar bien y puede elegir.

Consultado sobre qué entiende que ocurrirá el 8 de enero, cuando venza el congelamiento de precios, el empresario dijo: "No sé, supongo que harán algún plan, algo que beneficie a los argentinos y sobre todo a los que más necesitan, aunque todos debemos comprar la comida a un precio razonable".