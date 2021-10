El politólogo Andrés Malamud dio una visión diferente sobre la derrota del peronismo

El reconocido politólogo Andrés Malamud fue entrevistado en MDZ Radio. Dijo que la bronca de la gente se vio en el peronismo derrotado, no en los victoriosos. De todos modos resaltó cuál es la clave para mejorar las propuestas de la dirigencia política en general.

"La bronca de la gente se manifiesta sobre todo en a quién no votó. Los argentinos dejaron de elegir al peronismo. Si en noviembre se repite el resultado de las PASO, el peronismo terminará con un 30% de los votos, nunca en la historia, desde que existe el peronismo le fue tan mal en una elección. Y esto es fundamental porque el PJ es la promesa de justicia social. Después de 75 años de peronismo como partido predominante tenemos una gran defraudación en Argentina: el modelo económico no nos funciona y justicia social no hay", comenzó reflexionando Malamud.

El politólogo dijo que "la gente se está hartando". Pero él destacó algo diferente a lo que se dijo en la mayoría de los análisis post electorales: "Javier Milei sacó el 13% de los votos en el distrito más rico del país, no es representativo del malestar, lo que representa el malestar del electorado es que el peronismo haya perdido en 17 provincias. Eso es lo que demuestra que la gente está harta del fracaso".

Consultado sobre cuál es el futuro del peronismo, el entrevistado dijo que "no hay democracia sin partidos. Los demócratas estamos condenados a convivir con los partidos políticos porque las democracias no aprendieron a gobernar de otra manera. Si queremos democracia deberemos bancar a los partidos políticos. Bancar de apoyarlos o bancar de aguantársela, como uno prefiera. Pero no queda otra".

"Pueden ser estos partidos u otros. Lo que vemos es que el sistema institucional de Argentina desfavorece a las terceras opciones. La primera tercera fuerza que prendió fue el PRO y aún así no le alcanzaban los votos y por lo tanto tuvo que aliarse con el radicalismo para llegar al poder y hoy el radicalismo está resurgiendo y recluta prestigiosos neurólogos, periodistas que los demás partidos ya no consiguen reclutar", continuó.

En conclusión, Malamud dijo que "este sistema político protege a los que están y desfavorece a los que vienen de afuera. Por lo tanto, lo que debemos hacer es mejorar a los partidos que están, no condenarlos a que funcionen mal".