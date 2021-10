Los motivos por los que el dólar blue no tiene techo en el país

El politólogo de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, habló sobre las claves por las que el dólar blue podría seguir aumentando. Cerró en 195 pesos para la venta y 192 para la compra. El analista lo vinculó al congelamiento de precios y al grave problema inflacionario de Argentina.

"Ningún país del mundo tiene programas sostenidos de congelamiento de precios. Desde el 2011 ha habido 18 en Argentina, eso es insano", comenzó diciendo Rodrigues.

En ese mismo sentido, contó que todos los países del mundo resolvieron el problema de la inflación, salvo una veintena que están por arriba del 10% anual, pero Argentina pertenece al grupo de los 3 países con más inflación en el mundo. Esto, según el analista, se debe a que "a la Argentina le falta lo que el mundo sí hizo para combatir la inflación: tener una base monetaria consecuente con las reservas, tener una política integral económica y tener un régimen político sostenible con reformas sustentables en el tiempo y validadas por la sociedad".

Por eso, para Rodrigues el control de precios "es un parche, mal hecho y a mi parecer de mal gusto que sólo sirve para beneficiar a algunos pocos en desmedro de todos y rompiendo estructuras de negocios. El mismo Gobierno que ajustó en salarios y en jubilaciones, es el mismo que decía que con los intereses de la leliqs iban a darle un 20% de aumento a los jubilados. Hoy los jubilados cobran menos y el interés de las leliqs se paga 3 veces más en pesos de lo que se pagaba, con una inflación más alta. Deberían pagar el doble pero pagan el triple. Quiere decir que hay más deuda, no menos. Esta macro desordenada es la que pone el dólar blue en 195, sin techo".

El dólar blue cerró la jornada a 195 pesos para la venta.

Para el analista, aquello más la cultura inflacionaria argentina, "que hace que muchos para cubrirse, traten de aumentar a tiempo para poder reponer el producto que van a vender hoy y no saben a cuánto vas a poder pagar mañana. Con un Gobierno que amenaza con clausurar y aplicar la ley de abastecimiento, pero los desabastece de insumos que hacen que un productor no pueda producir porque le pisan los dólares, no se los dan, así tengan los pesos para pagar un producto importado, que es clave para la economía final".

Es que en Argentina no hay un producto enteramente nacional, "salvo excepciones, siempre tenés algún componente importado y en algunos sectores hasta el 90% es importado", concluyó.