Empresarios ponen paños fríos a la tensión con el Gobierno por el congelamiento de precios

Esta semana estuvo teñida por las discusiones entre los empresarios y el Gobierno nacional. a partir del congelamiento de precios. Quien hizo un análisis sobre esta situación de tensión fue el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman.

En diálogo con MDZ Radio, Grinman pidió "desdramatizar" el asunto, ya que consideró que "no es un enfrentamiento", sino que se trata de "visiones diferentes apuntando a generar el mejor escenario".

En este sentido, dijo que desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sostienen que este tipo de medidas, que no son nuevas en el país y que han sido aplicadas por los gobiernos desde 1952, comúnmente han conducido al desabastecimiento.

Es que de acuerdo a Grinman, en estas ocasiones "determinados productos desaparecieron de las góndolas porque cuando el último eslabón tenía que reponer la mercadería, si venía con un precio superior al de venta y no la podía comprar para no vender a pérdida".

Esto fue, en palabras del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, lo que le plantearon al Gobierno nacional. Aunque destacó que "siempre con ánimo constructivo de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo".

"Lo que pasa es que fue más rígido y se retrotrajeron precios al 1 de octubre, cuando estos ya tenían el visto bueno de la Secretaría de Comercio Interior", añadió Grinman en diálogo con MDZ Radio.

Respecto de la crítica de las autoridades a aquellos empresarios que han advertido sobre esta posibilidad de desabastecimiento, este dirigente comenzó que se trata de una "interpretación errónea" ya que desde el 11 de octubre vienen advirtiendo "que si seguimos aplicando las mismas herramientas que siempre fueron infructuosas, el resultado va a ser el mismo",

"Toda la cadena que se necesita para un producto hace que sea prácticamente inviable poder mantener un precio durante largo tiempo porque en algún momento alguien no va a poder seguir haciéndolo por muchos factores", explicó.

Finalmente, insistió en que "el empresario, que es el último eslabón, no es el formador de precios, "sino que "quiere vender", por lo que no le sirve no tener el producto en la góndola.