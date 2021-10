Esto vaticinó un peronista histórico sobre el resultado de las próximas elecciones

José Luis Gioja, diputado del Frente de Todos y expresidente del Partido Justicialista, habló en MDZ Radio sobre la realidad del país y también sobre el escenario político del Frente de Todos (FdT), de cara a las próximas elecciones legislativas 2021.

En relación a las diferencias dentro de la coalición de gobierno, José Luis Gioja dijo que "el PJ está marcando siempre una presencia muy fuerte en el FdT, es la columna vertebral de la alianza. Hay distintas miradas, pero hacen a las formas de la cuestión. Yo siempre digo que esto es una gran avenida con muchos carriles, cada uno toma el que quiere, pero lo importante es que llegamos al mismo objetivo. Y el primero es recuperar al país de esta pandemia".

El exgobernador de San Juan también se quejó de que "hay un pool de medios muy importantes que juegan para la oposición decididamente, donde el lawfare y la falta de verdad son materia corriente".

"Me parece que vivimos en una coyuntura complicada por la pandemia que terminó en 2019 y la que vino encima de esa. Por suerte a ningún argentino le faltó atención, ni un respirador", reflexionó.

La carrera hacia el 14 de noviembre

Las próximas elecciones legislativas serán el 14 de noviembre.

"La base de todo es que hemos aprendido de la elección pasada, escuchamos los mensajes. Uno era ganar la calle y estamos en eso, las manifestaciones del domingo y de ayer demuestran que hay una vocación de nuestro pueblo de querer participar", dijo José Luis Gioja.

Consultado sobre quién está ganando la calle, concretamente, el diputado respondió que "todos, las fuerzas progresistas de este país. No es fácil lo que vivió el mundo, un cúmulo de problemas, los autores de un montón de cosas -no buenas- que hoy pasan no hablan, se hacen los distraídos o dicen que hay que seguir endeudándonos para salvar responsabilidades que ellos mismos crearon, en un país súper endeudado ya". "Hay que seguir el objetivo, que viene de la necesidad de que estemos mejor y defendamos derechos. Nadie puede votar en contra de sus propios intereses, como dijo la CGT anoche", completó.

¿Se puede revertir el resultado de las elecciones PASO? "Yo creo que sí, no sé si salir primeros pero sí podemos acercarnos. Hay muchísimos compañeros que no fueron a votar, algunos con argumentos valederos, particularmente por razones personales", aseguró Gioja.

El entrevistado dijo que ahora hay que "hacer política y dejar la politiquería: ganar la calle, decir la verdad, llevar soluciones, estar cerca de nuestra gente. Eso por la pandemia se perdió y lo mediático es lo que ganó, donde no nos va bien. Ahora hay que recuperarlo"

Después de las elecciones Gioja dijo que "vamos a seguir trabajando y reconstruyendo la Argentina. En 2017 ganó el oficialismo pero no terminó bien. En los años anteriores, con Néstor y Cristina, perdimos las intermedias y después nos fue bien. A mi me parece que son llamados de atención, pero el país va a seguir. Tenemos que parar a los que vienen muy rápido y ya quieren ser autoridades de las Cámaras. Tenemos que acordar y en eso debemos acordar bien la agenda parlamentaria, como lo hicimos para sesionar la semana que viene con temas que le hacen bien a los trabajadores, como esta para los trabajadores de viña".

Finalmente José Luis Gioja respondió qué opina de los acuerdos con la oposición, los empresarios y los trabajadores que propuso Sergio Massa. "Hace falta un consenso que permita destrabar ciertos temas que deban estar en la agenda diaria", concluyó.