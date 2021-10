Cómo pasamos de 4% a 40% de pobres en Argentina

El politólogo Andrés Malamud fue entrevistado en MDZ Radio y enfatizó en su afirmación que el problema de Argentina no es la exclusión sino la desigualdad. Ahondó en este enunciado y dio su punto de vista al respecto, también explicó por qué el país que, hace 50 años tenía 4% de pobreza, hoy tiene más del 40%.

Malamud afirmó que en Argentina el problema es la exclusión, no la desigualdad. Y explicó esto en el programa After Office, de Eduardo Ripari: "Vamos a usar un vocabulario viejo -advirtió- , si una persona tiene un Torino y otra un Fitito, está todo bien, porque el que tiene el Fitito cuenta con la posibilidad de seguir trabajando para comprarse un auto más grande. El problema es la gente que no tiene acceso a bienes, que no tiene ingresos, empleo, ni la calificación para conseguir un trabajo. Por lo tanto, está condenada a quedar afuera de la sociedad".

Es que, según el especialista, el crecimiento genera desigualdad. Para justificar esta afirmación puso como ejemplo a China, el caso más exitoso en la historia de la humanidad, donde con 1.400 millones de habitantes en las últimas dos décadas sacaron a 600 millones de la pobreza. "Es decir que incrementaron la desigualdad. Porque eran todos pobres en el campo y de repente 600 millones pasan a trabajar en la ciudad y a comprarse un Fitito. Esto, comparado con los que están en el campo, en una economía de subsistencia, genera una desigualdad tremenda", comentó.

Pero, explicó que "así funciona el progreso, generando desigualdades que de a poco, con el tiempo, se deben ir recuperando. El problema es cuando no hay recuperación, cuando los que quedan atrás quedan afuera. Eso se llama exclusión".

Concretamente en Argentina, Malamud dijo que hay muchas personas que no serían contratadas en el mercado ni aunque hubiera crecimiento económico, "porque la sociedad no les dio la posibilidad de formarse para hacer un trabajo útil. Y esto es una responsabilidad colectiva, gente que quedó atrás y eso es mucho más peligroso e inmoral que la desigualdad. Por más de que se esfuercen, no tienen chances".

La pobreza en Argentina

Andrés Malamud es politólogo.

En Argentina hace 50 años había 4% de pobres, ahora hay 40%. "La causa de esto no es el socialismo ni el capitalismo, la democracia ni el autoritarismo, sino el fracaso económico. Hay tiranías, como en China, que también generan riquezas. Sin embargo, nuestros males empezaron con el rodrigazo en 1975 y desde entonces no le encontraron la vuelta ni dictadores ni demócratas", dijo Alejandro Malamud.

"Se trata de encontrarle un lugar en el mundo a la Argentina, que hasta ahora no lo pudimos hallar. Hasta el 30' tuvimos el modelo agroexportador y el industrial sustitutivo de importaciones en el 75'. Desde entonces fracasamos todos", analizó.

Pensando a futuro, el politólogo dijo que "en el corto plazo vamos a repetir modelos, porque todavía vamos a caer más. Esto va a empeorar antes de mejorar". Sin embargo, señaló que "la expectativa es que por fin hayamos aprendido que después debemos elegir, definir y diseñar un sistema económico que funcione y no seguir viviendo de parches que nos llevan a la decadencia".