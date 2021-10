Los opositores que podrían cerrar un acuerdo con el kirchnerismo

Luego de que el Gobierno nacional, de la mano de Sergio Massa, anunciara la convocatoria a un acuerdo con la oposición, los trabajadores y los empresarios, el politólogo Paulino Rodrígues analizó a qué opositores les conviene una alianza con el kirchnerismo y cuáles se negarán rotundamente.

¿Hasta qué punto la oposición se va a sentar a charlar con un Gobierno nacional y con un kirchnerismo que ha mostrado debilidad?, se le cuestionó en MDZ Radio al politólogo. "Horacio Rodríguez Larreta respondió desde Mendoza: 'Hace falta un acuerdo, pero con el kirchnerismo es difícil'. Sin embargo, esto divide mucho a la oposición", respondió.

"Además, hay que ver si los que firman ese acuerdo no terminan licuados", mencionó Rodrigues. "Los que gobiernan van a querer pactar, porque si hay una crisis política de magnitud también los arrastra", opinó. Entre ellos, mencionó a Horacio Rodríguez Larreta, a los intendentes del Conurbano, a Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Patricia Bullrich se negaría a acordar con el Gobierno Nacional.

"Pero los que están más lejos, en el llano, está claro que no. Como Patricia Bullrich y Lilita Carrió. Porque además, van a plantear que si el peronismo con ese acuerdo logra un salvoconducto y la situación se acomoda, luego van a ir por ellos. Ese sector duro de la oposición dice que hay que hacer una gran elección ahora, para poner los límites, y luego en 2023 para construir el poder sin el peronismo", manifestó.

"Ahí es donde la amenaza de Wado de Pedro empieza a calar hondo, cuando dice 'ojo, que sin el peronismo Argentina no se gobierna'. Y la demostración de la calle que vimos ayer que no suma, que es refractario, por Hebe de Bonafini, Boudou y los cantitos de Martín Insaurralde contra Macri. Pero de todas maneras le muestran a esa misma oposición: 'cuidado, porque ustedes pueden decir que no ahora, lo que no está claro es cómo van a gobernar mañana'", concluyó.