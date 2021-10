¿Es posible un acuerdo entre el Gobierno y la oposición como propone Sergio Massa?

Sergio Massa anunció que después de las elecciones el Gobierno llamará a un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores. Sobre esta iniciativa opinó el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

El acuerdo que propone el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tendrá como ejes la inflación, el desarrollo económico, la Educación y la generación de empleo, entre otros 10 puntos, según anunció. Dijo que es una propuesta suya pero que lo habló con el presidente, Alberto Fernández, y con la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner y que están de acuerdo.

Burgueño encuadró este anuncio dentro de su espacio "la buena noticia del día", ya que "no hay problema estructural de la Argentina que se solucione sin un acuerdo y sin una política de Estado, que no es más que algo que se decida, que trascienda los años y que no importa quién gobierne se respete".

De todos modos, sentenció: "Yo considero que Sergio Massa no es la mejor persona para hacer el llamamiento, con todo respeto", esto en relación a sus idas y vueltas con el kirchnerismo. Y además cuestionó que, a su entender, "le hacen falta precisiones".

De todos modos, Burgueño celebró la iniciativa, aunque dijo que por supuesto habrá que ver si tanto el kirchnerismo como Cambiemos flexibilizan sus posturas para poder llegar a un acuerdo.