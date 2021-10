Historias de vida: un abuelo cuenta su gran secreto para vivir 100 años

Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación 2021, para concientizar a las personas sobre los problemas alimenticios del mundo. Motivo por el cual en MDZ Radio fue entrevistado Ernesto "Puma" Marziani, un abuelo de 97 años que hace más de 60 años entendió la importancia de una alimentación saludable. Hoy, con 97 años, nos da sus consejos para vivir 100 años.

Ernesto cuenta que en noviembre de 1960 decidió dejar de comer carne. "Y no volví a probarla", asegura. Explicó que se hizo naturista "porque tenía mucha acidez en el estómago y la medicina no me lo podía curar. Me ponía muchas inyecciones y seguía igual".

Fue entonces cuando encontró un libro que marcó un antes y un después en su vida. Se llama "La sanación al alcance de todos". Más tarde, viajó a Chile para internarse en una clínica naturista donde le ponían barro en el estómago y le hacían "lavados de sangre" con ortiga. "De ahí en más nunca volví a tener acidez".

Roberto Marziani tiene además un lema de vida: "Aceptar lo que vivís. Esto me tocó, esto lo vivo gracias a vos, Señor", dice.

¿Cuánto influye la comida para vivir 100 años? "Es todo por la comida. Dime qué comes y te diré cómo andas y dime con quién andas y te diré quién eres", respondió Ernesto Marziani. El abuelo practica la alimentación crudista, que se basa en consumir alimentos sin cocinar y no procesados. "Está escrito: 'Te alimentarás de semillas de los árboles'", acotó.

Entre sus recomendaciones dijo que "siempre hay que buscar comer primero crudo, por ejemplo ensaladas, tratar de evitar el pan blanco e intentar comer pan integral", son algunas de sus bases. Además, recomienda "evitar salir de noche y tener la costumbre de acostarse a una hora cierta. Tampoco comer mucho en la cena".

Por eso, el Puma dijo que ve a la juventud actual "muy equivocada". "Les gusta mucho el alcohol, el cigarro, la comida chatarra, todas esas porquerías. Nunca podés tener una vida buena con eso. Están equivocados, todo es joda y no es esa la vida. Salen todas las noches, se acuestan a cualquier hora. No tiene ningún beneficio eso", se quejó.

En MDZ Radio, todos disfrutaron las enseñanzas del sabio Ernesto.

¿No requiere mucho sacrificio vivir así?, se le consultó y el entrevistado aseguró: "No, si vos sabés que esto te hace bien, ¿por qué vas a equivocar el camino? Tengo amigos que toman 8 pastillas por día, por distintos motivos. ¿Cómo se elige esa comida que hace daño? No es obsesión ni obligación, sino que uno se siente bien sin tomar nada. No te sentís cansado ni enfermo, no te duele la cabeza ni nada".

Consultado sobre si hay un límite para empezar a vivir y alimentarse saludablemente, dejó una frase para tener en cuenta, que es además el nombre de uno de sus podcast: "Siempre hay tiempo de vivir bien".

Ernesto Marziani deja estas y otras revelaciones en la primera temporada de sus podcast, disponibles en Spotify: "Vivir 100 años".