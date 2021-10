Cuántas personas se encuentran en situación de calle en Mendoza

Hacia mediados de año la Subsecretaría de Desarrollo Social realizó un relevamiento para conocer cuántas personas viven en situación de calle en el Gran Mendoza. En esta primera etapa se dieron a conocer los datos sobre Capital, Guaymallén y Godoy Cruz. El objetivo a continuación es ampliar el operativo a otros departamentos como Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. Durante los meses de frío se contabilizaron en los recorridos para llevar abrigo y comida alrededor de 130 y 140 mendocinos durmiendo en distintos lugares como: la Terminal de Ómnibus, el predio del Hospital Central y la Costanera. No obstante el número es muy fluctuante y sobre ese total, en realidad son 60, un poco menos de la mitad, las personas que permanecen hace más de un año en esta situación.

En No cantes victoria hablamos con Alejandro Verón, Subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza para que nos detallara los resultados de esta primera etapa del relevamiento. "Durante el inicio de la pandemia, por marzo cuando declararon el aislamiento social preventivo y obligatorio se hizo una gran tarea junto a los municipios en orden de brindar alojamiento a todas esas personas que estaban en situación de calles para darles un lugar donde cumplir con la cuarentena y realizar a su vez las cuatro comidas diarias".

Actualmente que la pandemia cedió y estamos en otra situación "se decidió hacer un relevamiento en los principales distritos del Gran Mendoza: Guaymallén, Ciudad y Godoy Cruz que es el circuito donde se concentra mayor cantidad de gente. El resultado arrojó que hay 60 personas que duermen en la calle hace más de un año". El subsecretario ponderó estos datos porque de esta manera "se pudo georreferenciar a esas personas, hacer una ficha, ver dónde estaba cada uno, ver el circuito que tiene y ofrecer el refugio". Aunque aclaró que "siempre se está a disposición de la voluntad de la persona que es mayor de edad y puede aceptar o no ir a un albergue".

A pesar de que suene extraño, no es sencilla la tarea de "convencer" a esos adultos que viven en la calle de asistir a un alojamiento o permanecer en uno. Cada caso trae una historia distinta, aunque "todos tienen en común que comparten todos es tener vínculos familiares rotos. Entonces el centro de vida pasa a ser la calle". A su vez "después de la pandemia uno puede ver más gente en la calle buscando su sustento de vida, pero para después volver a su hogar. En el caso de estas personas que duermen en los espacios públicos han roto los vínculos familiares por lo que por distintos motivos no quieren recibir la ayuda del Estado o incluso de las organizaciones civiles que trabajan con esta problemática. Es un trabajo arduo y complejo porque ellos tienen que ir por su propia voluntad".

El albergue no es solamente un lugar donde pueden dormir, bañarse y comer, sino también un lugar dónde pueden tener la contención afectiva y psicológica y puedan también empezar a desandar lo común de la calle que es no comer bien, no dormir bien, no descansar bien.