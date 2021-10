A pesar de que 6 de cada 10 jóvenes se quieren ir del país, hay un dato alentador

Constanza Cilley, directora ejecutiva de "Voices!" habló en Uno Nunca Sabe sobre los resultados de una encuesta que realizaron en jóvenes de hasta 24 años. Las cifras son desalentadoras ya que el 70% siente que Argentina no tiene futuro y quisieran emigrar, sin embargo hay un dato esperanzador entre todos ellos.

Esta encuesta, que se realizó en conjunto con la UADE, se enfocó en 1.600 adolescentes de entre 16 y 24. En conclusión, la medición arrojó que "la mayoría está pensando en emigrar porque entiende que en los próximos 10 años Argentina empeorará".

"El 66% de los jóvenes está pensando en irse", dijo Cilley. Y luego detalló los motivos: 7 de cada 10 piensan que la pobreza va a empeorar, 6 de cada 10 creen que irá peor en temas de seguridad y la situación económica, la mitad piensa que va a empeorar la situación laboral y la educación y 4 de cada 10, la salud.

Es decir, "esto marca un futuro sin ninguna perspectiva". "Los jóvenes tienen miedo de no poder progresar, de no encontrar un primer empleo, de no tener una cas independiente donde vivir. Ante esta falta de futuro miran a otros países para poder desarrollarse", sintetizó la entrevistada.

Esto, según dijo, ocurre en todos los segmentos socio demográficos. "Va incrementándose a medida que aumenta la educación y el nivel socioeconómico, pero la mayoría de los jóvenes en todos los segmentos socio demográficos indican que les gustaría vivir en otro país que no fuera Argentina".

En líneas generales, "los argentinos ven que desde la vuelta a la democracia los temas que están en agenda como problemas a resolver siguen siendo los mismos", dijo Cilley.

¿Dónde emigrarían?, fue otra de las preguntas que se hizo en esta medición La principal respuesta fue a España. En un lejano segundo lugar (11%) la elección fue Estados Unidos, uno de cada 10 dijo que a Italia y en cuarto lugar surgió la opción de Brasil. "La lista es muy variada, pero es interesante esto de que empiezan a aparecer los países de Latinoamérica, como Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile. Esto es una novedad, porque hasta aquí los argentinos siempre miramos al norte, marcadamente Europa y después Estados Unidos, pero ahora comenzamos a observar a los países cercanos", analizó.

Finalmente, sí surgió un dato alentador en la encuesta y se dio cuando se les consultó a estos mismo jóvenes por qué no se van. El principal motivo fue la familia, pero en segundo lugar apareció como opción el compromiso con Argentina. "Como un deseo de trabajar todos por un país mejor o de devolver, en el caso de los que tienen más oportunidades, las chances que se les dieron", finalizó.