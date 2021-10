Cuándo la pandemia de coronavirus podrá convertirse en endemia

Luego de que este fin de semana extra largo se desplazaran más de 4 millones de argentinos por todo el país y de que el Gobierno autorizara no usar el barbijo y habilitara los eventos masivos, hay una sensación en el aire de que llegó el fin de la pandemia. Los contagios continúan bajando, como también las muertes y las hospitalizaciones. Consultamos a una especialista en vacunas para saber cuándo podremos decir que el coronavirus es una endemia.

Ayer la OMS (Organización Mundial de la Salud) dio un giro en cuanto a sus sugerencias. Si bien antes hizo foco en que hasta que no se consiguiera vacunar a la gran mayoría de la población mundial, no valía la pena pensar en tercera dosis de refuerzo, el lunes comunicó que se debe pensar en una dosis adicional. La recomendación es para las personas que son inmunodeprimidas y surge tras la reunión del Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE en inglés) del máximo organismo de la salud a nivel mundial.

En MDZ Radio hablamos con Daniela Hozbor, investigadora principal de Conicet, especialista en vacunas y directora del grupo que desarrolla una de las vacunas argentinas. Después de la nueva sugerencia de la OMS, en Argentina hay que especificar "que no estamos en condiciones de pensar en una tercera dosis de manera universal todavía ya que aún falta completar esquemas y avanzar en la población que es objeto ahora que son los adolescentes y niños".

Ahora bien, en opinión de Hozbor si bien la tercera dosis de la vacuna no es prioritaria hasta que no se avance más con la campaña de inmunización, consideró que "aplicarla en personas que tengan un sistema inmunológico que no funciona al 100% como son los inmunocomprometidos o el grupo etario que es más añoso ya que su sistema está normal, pero está en senescencia. Entonces para robustecer la respuesta inmunológica el refuerzo puede ser necesario".

Uno de los datos que continúan en las sombras es la duración de la respuesta inmune ya sea por la vacunación o por infección. Por el momento, la especialista asegura que la respuesta de todos los antídotos sigue siendo buena y efectiva, pero que seguirá existiendo la tarea de monitoreo por nuevas variantes. En este sentido, explicó que "los anticuerpos tienen una vida media en general entonces esos decaen con el tiempo. Lo importante es tener esa respuesta de memoria específica que afortunadamente en los estudios de esta enfermedad se la sigue viendo".

"Esta población de memoria es una población celular de nuestro sistema inmunitario que había actuado a la vista de algunas partes del virus ya sea con la infección o con la vacuna, vuelve a activarse y genera respuesta inmunológica. Esto se evidenció, pero hay que ver como evoluciona el virus. Las vacunas han sido diseñadas con el conocimiento que teníamos del virus en el 2020 y por suerte siguen respondiendo bien frente a las otras variantes que no son el inicial. Pero igual hay que seguirlo observando y ver si hay que ajustar algo".

¿Cuándo termina la pandemia?

Cuesta pensar que unos meses atrás la sociedad argentina estaba en alerta por la llegada de la variante delta ya que tanto daño había hecho en distintos puntos del globo. Sin embargo, debido al avance de la campaña de vacunación aunque desembarcó en nuestro país, sus efectos no fueron (aún) los que se vaticinaban.

"La variante entró y se hizo comunitaria, pero no se hizo prevalente", ni causó un aumento de casos. Para Hozbor este "logro" se debe principalmente a un cambio de estrategia en Argentina "cuando vimos lo que estaba pasando en el mundo y se priorizó tener gente con el esquema de vacunación completo en lugar de continuar con la idea de abarcar a la gran mayoría con al menos una dosis y espaciar la segunda". Estos son algunos de los países que aplican dosis de refuerzo aún cuando otros no han recibido ni una.

Aunque todavía falta, "tenemos un porcentaje muy positivo de población vacunada. Si se mira el total de personas de nuestro país, más del 52% tiene el esquema completo y cuando se ve a quienes tienen más de 40 años que es población más vulnerable y la enfermedad puede ser más grave, estamos en más del 80%". A eso se le suma que "hay un número muy bajo de contagios y de personas fallecidas".

En marzo de 2020 muchos dijeron por primera vez en su vida la palabra "pandemia". Todos nos hicimos especialistas en temas que eran exclusivos de los profesionales de la medicina. "Si un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas (por ejemplo, varios continentes) se cataloga como pandemia", pero cómo se sabe qué esta terminó y que el coronavirus pasó a ser otro de tantos virus endémicos como el dengue o el chagas. "Cuando veamos realmente que se mantiene en un número muy bajo de casos en nuestro país y en otros países y eso lo lograremos con la vacuna cuando llegue a todos los pobladores del mundo. La solución vendrá de todos también, no con países super vacunados y otros no. Hay que hacer mucha fuerza para llevar la inoculación a todas partes del mundo para dejar atrás esta pandemia".

