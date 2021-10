La ministra Mariana Juri justificó las quejas de los turistas que vinieron a Mendoza

La ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Mariana Juri, habló sobre el excelente nivel de ocupación que tuvo la provincia este fin de semana largo. Entre los aspectos positivos destacó el nivel de gasto de los turistas per cápita.

Juri dijo que "Mendoza está viviendo un fin de semana excepcional en materia turística y cultural. La provincia ha sido altamente elegida, no sólo en los destinos más tradicionales, como el Valle de Uco, sino que la particularidad es que se ha completado todo el alojamiento en la provincia". Sumado a esto, la ministra dijo que hubo un "muy buen nivel de gasto per cápita, la gente ha tomado excursiones, asistió a ofertas gastronómicas, a las bodegas, etc".

Consultada sobre si esto último se debe a que Mendoza es una provincia cara en relación a otros destinos del país, Juri cuestionó: "No es más cara que otras provincias. Tiene su oferta más diversificada en los distintos niveles de gastos. Mendoza, después de Buenos Aires, es la que tiene más cantidad de hoteles 5 estrella y todos este fin de semana estuvieron ocupados. Mendoza es un destino más maduro e interesante, que no tiene que ver con ser más cara, sino con una oferta más diversificada que haga que el turista gaste más".

Sobre sus sensaciones resaltó que "nos daba alegría ver los turistas, pero la mayor satisfacción fue ver a la gente regresando a sus lugares de trabajo, tanto permanentes como temporarios". Y resaltó que por la pandemia muchas personas debieron cambiar de rubro y dedicarse a otra actividad, "por eso el regreso paulatino tiene que estar acompañado de mucha capacitación para que no se pierda el entrenamiento. Una actividad tan golpeada como el turismo necesitábamos que no se pierda el entrenamiento, después de 18 meses necesitábamos que se trabajara fuertemente".

La ministra Mariana Juri insistió en el pedido a Nación para que se reabra el turismo internacional.

Entre las quejas de los visitantes de este fin de semana estuvieron los reclamos por la falta de mozos en los restaurantes y de alojamiento, Juri fue consultada sobre cuál será la estrategia para que esos turistas regresen y respondió: "Con mucho trabajo, la actividad turística es cada vez más exigente porque el pasajero lo es y justamente una de las soluciones que tiene que ver con que el destino sea bueno es poder consolidar una ocupación permanente y sostenida en el tiempo, como tenía Mendoza. Por eso vamos a insistir con el Gobierno nacional, que es inexplicable que no esté ocurriendo, en la autorización de los vuelos internacionales. Necesitamos turismo internacional, esto mejora el gasto, hace que el empresario pueda invertir más, que los puestos laborales sean permanentes y no temporarios. Y eso ayuda mucho".

Para justificar aquello, la ministra resaltó que este fin de semana se presentó un fenómeno particular, es que "nos habíamos desacostumbrado a hacer reservas previas, porque siempre llegábamos a un destino y había lugar. Y eso fue lo que pasó ahora, el turista deberá retomar esa práctica".